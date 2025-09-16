Fundación Solidaridad Carrefour celebra en Huelva su tradicional 'Día de la Buena Gente' al servicio de AFA

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

Carrefour y su Fundación celebran este 17 de septiembre su tradicional 'Día de la Buena Gente', una iniciativa social, de ámbito nacional e impacto local, nacida con el objetivo de "dar a conocer otras realidades sociales" por la vía de "la participación activa de los colaboradores de la compañía en diferentes proyectos sociales". En el caso de la provincia de Huelva, la organización beneficiada será AFA La Palma del Condado (Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias).

Según ha indicado la compañía en una nota, se trata de proyectos que, en este caso, giran en torno a la "mejora y acondicionamiento" de espacios que se han visto deteriorados por el uso, el paso del tiempo y la escasez de recursos a la que se enfrentan muchas de estas entidades sociales a la hora de abordar dichas mejoras.

En este sentido, los colaboradores de Carrefour de la provincia abordarán diversas intervenciones entre las que se encuentran labores de pintado y decorado de espacios de la entidad con la finalidad de adaptarlos a las necesidades de los usuarios y usuarias de dicha entidad social.

Además, junto a la jornada laboral de sus colaboradores, Carrefour España donará los materiales y el equipamiento necesarios para hacer efectiva dicha intervención.

A nivel nacional, la Compañía destinará la jornada laboral de los más de 1.300 colaboradores de Carrefour España, que han solicitado participar en dicho programa de voluntariado corporativo, a labores de mejora y acondicionamiento de espacios de más de un centenar de entidades sociales.