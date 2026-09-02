La futura EDAR de Matalascañas (Huelva) se definirá con una instalación soterrada anexa a la actual depuradora

Archivo - Vista del paseo marítimo de la playa de Matalascañas. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

HUELVA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo autónomo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Rego Demográfico, ha concretado la alternativa que contempla la construcción de una EDAR soterrada en la parcela que se encuentra tras la actual depuradora, en una situación más alejada de la línea de costa, solución que presenta el resultado global más favorable entre las opciones estudiadas para la ampliación y mejora del sistema de saneamiento del núcleo costero.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, esta decisión se adopta tras la finalización del Estudio de Alternativas incluido en el encargo para la 'Redacción del Estudio de Alternativas y documentación ambiental del proyecto de ampliación y mejora de la EDAR de Matalascañas', por un importe de 466.000 euros, financiado con fondos de la Dirección General del Agua.

De este modo, la alternativa seleccionada combina este emplazamiento con tecnología MBBR --sistema de tratamiento biológico de aguas residuales-- y plantea una instalación soterrada que permitirá reducir la presencia de la infraestructura en superficie y favorecer su integración en el entorno, especialmente relevante al encontrarse en zona urbanizada.

El Estudio de Alternativas ha analizado cuatro posibles ubicaciones y dos tecnologías de tratamiento, valorando criterios técnicos, ambientales, sociales y económicos. Finalmente, se ha determinado que el resto de opciones presentaban mayores longitudes de conducción, afecciones ambientales relevantes o condicionantes de disponibilidad de terrenos.

Con la selección de la alternativa más favorable, los trabajos avanzan ahora con la redacción del Estudio de Impacto Ambiental, que se espera completar a finales de año.

Paralelamente, ya está redactado el 'Pliego de Bases de Servicios para la redacción del Proyecto Constructivo de Ampliación y Mejora de la EDAR de Matalascañas', que permitirá iniciar la siguiente fase una vez se obtenga la Declaración de Impacto Ambiental.

La finalización del Estudio de Alternativas supone un "paso decisivo" hacia la definición de una infraestructura de depuración adecuada a las necesidades de Matalascañas y compatible con la especial sensibilidad ambiental de su entorno, avanzando de forma progresiva desde el análisis técnico y ambiental hacia la futura licitación del proyecto constructivo.