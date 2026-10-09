Gabriel Cruz (PSOE) se pone a disposición del partido para volver a ser diputado por Huelva

Archivo - Imagen de archivo del diputada del PSOE, Gabriel Cruz Santana, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

HUELVA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PSOE por Huelva, Gabriel Cruz, ha señalado este viernes que está a "disposición del partido" ante la posibilidad de volver a ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados tras la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.

A pregunta de los periodistas sobre si va a volver a encabezar la lista del PSOE de Huelva al Congreso, Cruz ha señalado que, "al igual que en su etapa municipal", él "siempre" está "a disposición del partido". "Estaremos a lo que decida".

"Yo creo que estamos viviendo unos momentos apasionantes. Ahora más que nunca se necesita practicar el ejercicio más digno de la política, de comprometer lo que hemos comprometido siempre desde el Partido Socialista, a intentar que todo el mundo sea feliz, intentar no luchar contra aquellas personas que aspiran a tener una vida rica, una vida acomodada, sino aspirar a que no haya pobres, a que todo el mundo pueda vivir dignamente, pueda cubrir sus expectativas y puedan desarrollar sus proyectos de vida. Y desde luego, las Cortes Generales es un espacio importantísimo, clave", ha abundado.

Así, ha señalado que "desde hace un par de días" se han puesto en marcha los procesos de asambleas informativas en todas las agrupaciones locales para que "la militancia valore la situación y proponga compañeros o compañeras que consideren que podrían estar en las candidaturas a las Cortes Generales, tanto al Congreso como al Senado".

"Luego, ya culmina en procesos de órganos de dirección, con un comité provincial que será la semana que viene, y donde se decidirá definitivamente la composición de las listas será en el Comité Federal que tendrá lugar el sábado 17 de este mes en Madrid", ha finalizado.