Ganaderos de Huelva lamentan pérdidas millonarias por borrascas y el porcino ibérico pierde parte de cosecha de bellotas

Archivo - Vista de cerdos ibéricos de pata negra en la serranía de Huelva - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la cooperativa ganadera Ovipor, Agustín González, ha señalado las pérdidas "millonarias" en el sector ganadero onubense debido a los problemas derivados del tren de borrascas que han afectado a España en el último mes y medio, pero sobre todo a Andalucía, toda vez que ha explicado que los ganaderos están realizando valoraciones económicas de los daños aunque conseguir el dato concreto a nivel global "va a ser más complicado".

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press el presidente de esta cooperativa onubense dedicada a la producción ganadera en extensivo y la comercialización de porcino ibérico, ovino, caprino, vacuno de carne y piensos, quien ha indicado que considera que las ayudas deberían darse "de manera transversal a todos los sectores" porque "se van a dar en función de municipios afectados" pero hay ganaderos "que han tendido muchas pérdidas" sin trabajar en esos municipios.

Al respecto, González ha lamentado que los daños económicos se vienen arrastrando desde el brote de lengua azul del pasado año en la cabaña ovina se suman a las pérdidas por las borrascas, ya que esto supuso la muerte de muchos animales, tanto mayores como jóvenes.

Asimismo, ha apuntado que los temporales han provocado un descenso del 30% en la producción de leche caprina, un animal "muy sensible a la humedad y las lluvias", que afecta a la producción. Además, ha apuntado que el clima ha provocado enfermedades en los animales que "no suelen aparecer".

Con respecto al porcino, ha subrayado problemas como la imposibilidad de llevar a los animales a los mataderos entre finales de enero y principios de febrero y ha explicado que había una cosecha "buena e importante" de bellotas, de la que se ha perdido parte por el clima, algo que podría afectar a otras campañas.

Finalmente, ha remarcado que otro de los problemas relacionados con la pérdida en las cabañas ha estado relacionado con los daños estructurales en las fincas y de caminos para acceder a las mismas porque "estos han impedido poder atender mejor a los animales".

Por todo ello, ha señalado que "todos los ganaderos han tenido pérdidas en mayor o menor medida" y que, aunque aún no tienen un dato global, será de "millones" de euros.