Gaviño (PSOE) lamenta que "mientras los ciudadanos se manifestaban por la sanidad" el PP lo hacía "por sus intereses"

HUELVA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz por el PSOE de Huelva y portavoz de la Ejecutiva Provincial, Enrique Gaviño, ha lamentado este lunes que "mientras que el sábado los ciudadanos se manifestaban reclamando un servicio público sanitario digno y que nos dé más igualdad a todos los ciudadanos, el Partido Popular, con Juanma Moreno a la cabeza, se manifestaba en el domingo para garantizarle la salud y la vida a Feijóo" y "por sus intereses electorales de su propio partido".

Así lo ha indicado Gaviño en rueda de prensa, subrayando que los populares andaluces "no están en realidad en lo que los ciudadanos necesitan y reclaman" cuando en Andalucía "estamos sufriendo un desprestigio, un desmontaje de la sanidad pública para favorecer a la sanidad privada".

"Cada euro que Moreno está destinando a la sanidad privada es un euro que le quita a la sanidad pública. Cada minuto que le está dedicando a atender los intereses de su partido es un minuto que le está quitando a la buena gestión de la sanidad pública. Y por eso llegamos a la situación que tenemos hoy en Andalucía. Más de un millón de andaluces están esperado una cita médica para poder operarnos o que se nos haga una prueba diagnóstica", ha señalado Gaviño.

En este sentido, ha apuntado que en la provincia de Huelva "es especialmente dolorosa esta situación" porque "seguimos siendo la única provincia de Andalucía que no tiene un hospital Materno-infantil y que no tiene ni un solo hospital comarcal de especialidades. Seguimos siendo la única provincia de Andalucía en la que la Unidad de Ictus se está desmontando, siendo la provincia de España en la que se producen más casos de infarto cerebral", ha criticado antes de añadir que "no podemos permitirnos ni un minuto más de dejadez".

"Y la respuesta del gobierno de Moreno es no hacer nada en positivo, sino seguir privatizando y destinando cada vez más dinero a la sanidad privada. 30 millones de euros para atender la salud mental y 734 millones para atender las pruebas diagnósticas o las operaciones en centros privados. Y en Huelva no tenemos los chares, pero tenemos un ejemplo de conciertos con la privada como es el del Hospital Virgen de la Bella, por 200 millones, que no ha aumentado ni una sola cartera de servicio, que lo único que se dedica es a transferir a los pacientes, a los hospitales públicos, en este caso al Infanta Elena", ha señalado.

A este respecto, el socialista ha enfatizado que "lo que queremos es ser pacientes y no clientes" y que "se nos trate en una sanidad pública universal, gratuita y de calidad que nos dé dignidad y que nos haga iguales a todos y que la salud sea una cuestión de tarjeta sanitaria y no de tarjeta de crédito".

Por tanto, ha remarcado que los socialistas van a seguir "apoyando a todos los ciudadanos en las reivindicaciones de lo que consideramos más que justo y es que no se nos quite ni la salud ni la vida", toda vez que ha pedido al Partido Popular que "se deje de falacias" y "de estar intentando sembrar el pánico entre los ciudadanos, cuando no hay ningún tipo de pánico".

"El PP sigue en su estrategia de amenazar con que se hunde el país, que se destruye el país y todavía no se ha hundido. Empezaron a utilizarlo eso contra Felipe González, siguieron utilizándolo contra José Luis Rodríguez Zapatero y ahora lo utilizan contra Pedro Sánchez. Y es una estrategia que ya sabemos que no funciona, que los ciudadanos no se la creen y le pedimos que se olviden ya de sus intereses electorales y se pongan a trabajar de una vez por los intereses de los onubenses y de todos los andaluces".

En cuanto a las listas de espera, el socialista ha lamentado que "en Huelva no se cumple ninguno de los criterios" y que "todas las listas de espera tienen personas que llevan muchísimo más tiempo esperando del que establece ese decreto de garantía", de forma que la media de los tiempos de espera son superiores a todos los máximos que establece ese decreto".

"La situación en Huelva es especialmente sangrante porque el PP se está cebando con esta provincia. En Huelva tenemos más de 120 días, que es el máximo, para las operaciones y tenemos situaciones tan esperpénticas como en neurocirugía, donde la primera cita para que a una persona se le pueda diagnosticar si tiene un problema neurológico está en 18 meses. No se da una situación igual en ningún servicio en el resto de las provincias de Andalucía. Con lo cual, el Partido Popular lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar con los verdaderos problemas de los andaluces y de los ciudadanos de Huelva", ha concluido.

AFECTADOS POR LA BORRASCA

De otro lado, Enrique Gaviño ha mostrado la "solidaridad" del PSOE de Huelva con los vecinos afectados por la borrasca 'Celine' en diferentes municipios de la provincia, a los que ha mandado "un abrazo" después de que esta madrugada muchos "hayan sufrido daños por las inundaciones que se han producido en distintos sitios", subrayando que "debe de contar con el apoyo de todas las instituciones y de los responsables públicos", por lo que ha reiterado su "solidaridad y apoyo".