Gavira llama a "no bajar la guardia" por el incendio en Niebla (Huelva): "Apostar por la prevención es esencial"

Archivo - El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, durante una rueda de prensa en el Parlamento andaluz. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha expresado su apoyo a los efectivos desplegados para combatir el incendio declarado en Niebla (Huelva), que ya ha recorrido 28.000 hectáreas y ha provocado el desalojo de 681 personas.

"Después de días muy difíciles, el incendio de Huelva comienza a evolucionar favorablemente. Mi reconocimiento a los profesionales que trabajan sin descanso para combatir las llamas y mi cariño a todos los vecinos de Niebla, Villarrasa, Berrocal, Zalamea o El Madroño. Me tenéis a vuestro lado", ha señalado este miércoles en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Asimismo, Gavira ha hecho un llamamiento a "no bajar la guardia" pese al avance de los trabajos. "Cuidar nuestros montes y apostar por la prevención durante todo el año es esencial para proteger nuestra tierra", ha subrayado el consejero.