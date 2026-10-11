El Gobierno destaca el "liderazgo europeo" de los frutos rojos de Huelva pese al difícil arranque de campaña

Archivo - Fresas de Huelva. - María José López - Europa Press - Archivo

HUELVA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha puesto en valor el "liderazgo" de España en la producción y exportación de frutos rojos en Europa, destacando la capacidad de recuperación del sector en la provincia de Huelva --que representa el 95% de la producción nacional-- tras un comienzo de campaña 2025-2026 marcado por el impacto negativo de las borrascas registradas durante los primeros meses del año.

Así lo ha indicado el Ejecutivo en una respuesta escrita en el Congreso de los Diputados a preguntas formuladas por el Grupo Parlamentario Popular en relación con la valoración del impacto económico del curso agrícola y las medidas de apoyo al sector en la provincia onubense.

En sus respuestas, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Administración central remarca que los resultados obtenidos en Huelva son "extensibles a todo el territorio español" dada la alta concentración del cultivo en esta provincia, y subraya que, a pesar de las adversidades meteorológicas, las cifras finales de la balanza comercial y exportación han sido "muy positivas".

En este sentido, en el desglose económico, el Gobierno detalla que la balanza comercial del sector hasta el mes de mayo --período que aglutina aproximadamente el 95% de las ventas al exterior de una campaña media-- ha alcanzado los más de 1,1 millones de euros, cifra que "supone un incremento del 2% en comparación con la media de las últimas cinco campañas".

Asimismo, el valor global de las exportaciones ha vuelto a situarse por encima de la barrera de los 1.900 millones de euros, lo que representa "un repunte del 16% respecto al promedio quinquenal".

En lo que respecta a los volúmenes cosechados, los datos correspondientes a los Avances de Superficies y Producciones del mes de abril fijaban la producción total de fresa, frambuesa y arándano en 443.739 toneladas, un 2% más que en ejercicios anteriores.

Este incremento productivo se logró a pesar de que el crecimiento de la superficie cultivada, que fue de más del 4%, no se tradujo de forma inmediata en mayor volumen debido al mal tiempo.

IMPACTO EN LA CAMPAÑA DE SAN VALENTÍN

El Ejecutivo remarca en su escrito que el paso de un "tren de borrascas" durante enero y febrero afectó de manera "importante" a la producción, provocando pérdidas de peso en los primeros tres meses del año. Dichos contratiempos incidieron de forma directa en momentos "clave" de comercialización y de "elevado valor" en el mercado internacional, como la campaña comercial vinculada a la festividad de San Valentín.

No obstante, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recalca que las plantas "lograron recuperarse" con posterioridad, lo que permitió prolongar la recogida más allá del calendario habitual. En esta línea, el Gobierno resalta la "efectividad" de los instrumentos de la política agraria y señala que las pérdidas iniciales contaron con "la cobertura de los seguros agrarios", en un sector que "exhibe un nivel de aseguramiento cercano al 90%".

31,4 MILLONES EN AYUDAS PAC

En cuanto al respaldo financiero e institucional a la competitividad del sector, el Ejecutivo señala que en los dos últimos ejercicios las organizaciones del ramo han canalizado "aproximadamente el 10%" de las ayudas vinculadas a esta medida dentro de la Política Agrícola Común (PAC).

En concreto, subraya que durante el año 2025 --correspondiente a la anualidad de la PAC de 2024--, el apoyo económico destinado a las Organizaciones de Productores de frutos rojos "ascendió a 31,4 millones de euros, dentro del montante global de 315,5 millones otorgados al conjunto del sector de frutas y hortalizas a nivel nacional".

Por otro lado, al ser consultado por las actuaciones específicas desarrolladas durante los años 2025 y 2026 para la promoción internacional a través del ICEX u otros organismos de la Administración General del Estado, así como por los proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) financiados en la provincia de Huelva, el Gobierno se ha limitado a remitirse formalmente a los enunciados de las propias iniciativas parlamentarias.