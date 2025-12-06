Gobierno insiste en que los criterios del deslinde de Doñana "los marca la ley" y que este "no altera la marisma"

Archivo - Imágenes del Parque Nacional de Doñana. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

HUELVA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha señalado que los criterios establecidos para aprobar el deslinde de las marismas de Doñana en los términos municipales de Hinojos y Almonte (Huelva) y de Aznalcázar (Sevilla), son "los que establece la legislación de costas y que la Administración tiene obligación de aplicar en toda España", toda vez que ha señalado que este proceso "no implica un cambio respecto a las consideraciones sobre lo que actualmente es la marisma".

Así ha contestado el Ejecutivo a una pregunta de Sumar en el Congreso de los Diputados, consultada por Europa Press, en la que recuerda que el 16 de octubre de 2025 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden Ministerial de 10 de octubre de 2025, por la que se aprueba el deslinde del tramo de unos 118.772 metros, correspondiente a las marismas de Doñana, en los términos municipales de Hinojos y Almonte (Huelva) y de Aznalcázar (Sevilla).

En la respuesta, el Gobierno señala que los criterios que se han tenido en cuenta para la tramitación y aprobación de este deslinde son "los que establece la legislación de costas y que la Administración tiene obligación de aplicar en toda España". "Sería ilegal contemplar excepciones para territorios específicos o para interesados concretos", ha añadido.

De este modo, se indica que todos los miembros del Consejo de Participación de Doñana "han tenido oportunidad de participar en el procedimiento de deslinde, y así lo han hecho a lo largo de los 24 meses que ha durado su tramitación", toda vez que especifica que la participación en los procedimientos administrativos "no se articula a través de órganos colegiados o de participación, sino a través de las personas, entidades o administraciones legitimadas para ello".

"El deslinde no implica un cambio respecto a las consideraciones sobre lo que actualmente es la marisma de Doñana, puesto que lo que marca la normativa de costas es que forman parte del dominio público marítimo-terrestre los terrenos naturalmente inundables, cuya inundación por efecto de las mareas haya sido impedida por medios artificiales", ha finalizado el Ejecutivo.

Por su parte, el Grupos Sumar comienza su pregunta aludiendo al "incuestionable aprecio y consideración que el Parque Nacional recibe por parte de la sociedad andaluza". "No en vano, en los últimos años, fruto de la sobreexplotación de los acuíferos y de la pertinaz seguía padecida, se han sucedido movilizaciones sociales y de organizaciones ecologistas para que las distintas administraciones tomasen medidas para su supervivencia", ha continuado.

Por ello, ha calificado de "incomprensible" el proyecto de deslinde que el Ministerio tiene previsto para el Parque Nacional de Doñana, ya que "frente a lo consolidado por la comunidad científica, este deslinde convertiría a Doñana en un enclave mareal y no fluvial", puesto que "afectaría a cerca de dos tercios de la actual marisma pluvio-fluvial".

"Las consecuencias de este deslinde, en los términos planteados, generaría impactos muy negativos sobre los ecosistemas y biodiversidad del Parque Nacional. Por ello, tanto organizaciones como WWF, como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Estación Biológica de Doñana se han posicionado en contra de este deslinde que convierte a Doñana en enclave mareal y no fluvial", continúa la pregunta.

Por ello, Sumar preguntaba al Gobierno si "considera revisar los criterios que se han aplicado para realizar el deslinde, si tene previsto asumir el criterio del Consejo Participación y si va a garantizar el Gobierno que un consideración de enclave fluvial por mareal".

REACCIONES AL DESLINDE

Por otro lado, además de Sumar, muchas son las voces críticas que se han pronunciado en contra de este deslinde, desde partidos políticos a asociaciones, ayuntamientos, como los de Almonte e Hinojos, y ecologistas. Una de esas voces ha sido WWF, quien ha presentado un recurso de reposición contra la resolución fundamentadas en "abundantes evidencias científicas" sobre el funcionamiento de las marismas del Parque Nacional, que "desmontan las conjeturas y los datos erróneos utilizados en los dos estudios que sustentan la propuesta de deslinde".

Además, el Consejo de Participación de Doñana aprobó en el Pleno Extraordinario del 16 de octubre informar de manera desfavorable. De hecho, el presidente del mismo, Enrique Mateos, remitió a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Sara Aagesen, una queja formal por "la falta de consideración a este órgano de participación", en la tramitación y aprobación del deslinde de la marisma del Parque Nacional.

En la carta, el presidente del Consejo de Participación solicita que "se revise el procedimiento" considerando "la omisión del trámite de consulta" al órgano, así como el informe negativo que emitió el Consejo de Participación el pasado 16 de octubre a la propuesta actual por "no ajustarse a la realidad ecológica de las marismas de Doñana y por las potenciales consecuencias negativas que pudieran generarse sobre la gestión y conservación de los valores del Espacio Natural, por los que es reconocido internacionalmente".

Por otra parte, la Junta de Andalucía también ha trasladado su "posición firme" en contra del procedimiento de deslinde al considerar que el proceso "adolece de errores tanto técnicos como jurídicos" y se ha tramitado "sin consenso y sin respeto al informe preceptivo del Consejo de Participación".

Además, el Pleno del Parlamento andaluz aprobó el pasado miércoles una proposición no de ley del PP-A en la que se insta al Gobierno central a derogar el deslinde que aprobó en las marismas de Doñana. Este punto de la iniciativa del PP-A ha contado con el apoyo de Vox, la abstención de PSOE-A y Por Andalucía y el rechazo de Adelante Andalucía.

Concretamente, se ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que derogue la orden del 10 de octubre de este año que aprobó el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de unos 118.772 metros, correspondiente a las marismas de Doñana, en los términos municipales de Hinojos y Almonte, en la provincia de Huelva, y de Aznalcázar (Sevilla).

Al respecto, el PP ha presentado ante el Congreso de los Diputados y el Senado otras iniciativas, entre ellas, una proposición no de ley, en los mismos términos que la del Parlamento andaluz que será debatida en las próximas semanas.