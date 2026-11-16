El Gobierno licita la rehabilitación del firme de un tramo de la A-49 a su paso por la costa occidental de Huelva

Archivo - Imagen de archivo de trabajos de mejora del pavimento en la A-49. - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

HUELVA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Carreteras, ha sacado a licitación por 13,9 millones de euros (con IVA) la rehabilitación del firme entre los puntos kilométricos 116,210 y 132,860 de la A-49, que afecta a los municipios de Lepe, Villablanca, Isla Cristina y Ayamonte (Huelva).

Según indica el anuncio de la licitación, publicado este lunes en el BOE y consultado por Europa Press, las empresas que deseen presentar sus ofertas tienen hasta el 18 de enero y el plazo de ejecución de las obras es de 20 meses.

Asimismo, la memoria del proyecto señala que el tramo de A-49 objeto del proyecto ha sido "objeto de varias actuaciones en materia de refuerzo y mejora del firme, siendo las más relevantes las efectuadas entre diciembre de 2017 y febrero de 2022, donde se procede a la sustitución de la capa de rodadura original.

No obstante, en los últimos años, el estado del firme de la autovía ha sufrido "un importante deterioro, tanto superficial como estructural en algunos tramos localizados".

En relación con su estado funcional, el Gobierno señala que la regularidad longitudinal de la vía "ha empeorado significativamente". Si bien en torno a la mitad de la longitud de la autovía conserva un IRI por debajo de 2 m/km, el resto del trazado supera de forma moderada ese valor. En este sentido, "conviene tener en cuenta el efecto negativo de los deterioros superficiales en la regularidad de la vía".

En la actualidad, las calzadas del tronco presentan "un gran número de fisuras longitudinales y transversales, fisura en malla con cuarteos y piel de cocodrilo, descarnaduras con pérdida de áridos, baches, zonas con deformaciones notables, etc.".

Respecto al estado estructural, la capacidad de soporte actual parece "insuficiente a tenor de la respuesta estructural de la vía". La deflexión característica supera en muchos tramos el valor de 50 (10-2mm), "no resultando infrecuentes los tramos con deflexiones características de entre 70-80 (10-2mm)".

La sección transversal de la autovía consta de dos calzadas separadas por una mediana dotada de plantaciones y cuneta revestida longitudinal. Cada calzada cuenta con dos carriles de 3,50 metros de anchura, arcén exterior de 2,50 metros (con alguna excepción) y arcén interior de 1,50 metros. Los márgenes de ambas calzadas están jalonados por los correspondientes sistemas de contención y elementos de balizamiento propios de este tipo de carreteras.

ACTUACIÓN

Las obras definidas corresponden con la rehabilitación superficial y estructural del firme de la autovía A-49 en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 116+210 y 132+860 --dentro de la provincia de Huelva--, así como de los ramales de enlace existentes a lo largo del citado tramo.

Igualmente, se diseña la reposición de las marcas viales, elementos de balizamiento y sistemas de contención de vehículos afectados por las obras de afirmado, la reposición de espiras de las estaciones de aforo existentes en el tramo y la sustitución de varias juntas de dilatación en tableros de puentes.

Además, también se contempla la reposición de los caminos de servicio adyacentes a la autovía A-49 con material procedente del fresado del firme.