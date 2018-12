Gómez de Celis incide en la "responsabilidad" de los medios en el tratamiento de casos como el de Laura Luelmo

Publicado 17/12/2018 22:21:27 CET

Pide confiar especialmente en la justicia y en la Guardia Civil

MÁLAGA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha incidido este lunes tras confirmarse que el cuerpo hallado en la localidad de El Campillo (Huelva) es el de Laura Luelmo, la joven profesora de 26 años de Zamora que llevaba desaparecida desde el pasado miércoles, que es ahora la autoridad judicial la que tiene que dirigir todo el procedimiento: "Cualquier cosa que digamos puede ser contraproducente para la investigación", ha remarcado.

De igual modo, ha querido trasladar a los medios de comunicación "la responsabilidad" que tienen éstos "a la hora de tratar estos temas". "He visto la cara de la madre, he visto la cara del padre y me han pedido encarecidamente que, por favor, no se enteraran de nada a través de los medios de comunicación y que todo lo que se fueran enterando fuese verazmente confirmado y los hechos realmente producidos".

"Lo digo porque muchas veces se elucubra, muchas veces son cosas que por ser el primero, por llegar antes, por poner en la red social de turno la primera noticia... hace un daño tremendo, en primer lugar a la familia, con los que hay que estar muy cerca de ellos; y tremendo también a la propia investigación", ha indicado

En este punto, ha añadido que "hay que confiar especialmente en la justicia y, sobre todo, en la Guardia Civil", ha dicho, afirmando, además, que "si al final se constata que es un crimen estoy seguro que la Guardia Civil dará con el criminal".

Rodríguez Gómez de Celis, que ha asistido en Málaga al acto de entrega de la XIV edición de los Premios 'Malagueños de Hoy', que organiza el periódico 'Málaga Hoy, ha reconocido que ha pensado si debía estar en este cita acto "ya que la mañana ha sido especialmente difícil, muy dura".

Ha señalado, en este sentido, que cuando se encontraban con el dispositivo de búsqueda y junto a la familia, "dándole ánimos y expresamente esperanzas de que pudiéramos encontrar a su hija con vida; en ese preciso instante, casualmente, minutos después nos trasladaron que habían encontrado el cuerpo de una mujer", que hasta la tarde de este lunes no se ha podido confirmar de forma oficial que era el de Laura, volviendo a remarcar que ha sido un día "especialmente difícil".

Es más, ha afirmado que, probablemente, ha sido el día más difícil desde que es delegado del Gobierno en Andalucía junto con el día del suceso ocurrido en Málaga, en donde falleció en acto de servicio un bombero como consecuencia de las fuertes lluvias.

Por último, ha tenido palabras y ha querido hacer un pequeño homenaje a Laura. Así, ha recordado, tras incidir en seguir protegiendo a través de las leyes a las mujeres, que "en las redes sociales Laura decía hace no demasiado tiempo algo así como que a las mujeres nos enseñan desde pequeñas a no ir por calles oscuras en vez de intentar que por esas calles no vayan los monstruos y que ellos no lo sean", ha concluido, reafirmando que "esa es la filosofía con la que nos debemos quedar" ,ha concluido.