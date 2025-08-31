González (PP) niega la "privatización" de los servicios públicos y destaca la inversión en sanidad en Huelva

Archivo - El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González. - PP DE HUELVA - Archivo

HUELVA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha negado que la Junta esté "privatizando" los servicios públicos como sanidad o educación, toda vez que ha destacado el "esfuerzo" en dependencia.

En una entrevista concedida a Europa Press, González ha negado "tajantemente" que haya privatización, es más, ha asegurado que "quién inventaron los conciertos fue el Partido Socialista en la Junta de Andalucía".

"Cualquier ciudadano de Huelva sabe que antes los derivaban a clínicas privadas a hacer pruebas diagnósticas y operaciones, es decir, que estaban concertados por los anteriores gobiernos de la Junta de Andalucía", ha abundado.

Por ello, ha señalado que Juanma Moreno "no ha descubierto ni ha inventado el concierto, lo inventaron y lo descubrieron los socialistas, los gobiernos socialistas, por tanto que no mientan a los ciudadanos".

Asimismo, ha insistido en que el presidente andaluz en "donde está invirtiendo verdaderamente es en la sanidad pública" y "se demuestra con datos concretos como los datos en inversión en hospitales públicos o en los nuevos centros de salud públicos que hay en la provincia de Huelva, además del Hospital Materno Infantil".

Cuestionado por los datos de lista de espera, el popular ha recordado las cifras dadas por la delegada de Salud en Huelva, Manuela Caro, que dijo que "se había reducido un 75% la lista de espera quirúrgica en la provincia de Huelva y se está trabajando también para reducir la lista de espera diagnóstica".

"Hay un procedimiento administrativo que hay que cumplirlo, estamos en una administración pública y, por tanto, se está trabajando también para esa reducción importante de la lista de espera diagnóstica, que también esperemos que sea igual que en dependencia, en dependencia también la grave con otros territorios", ha remarcado.

Asimismo, sobre dependencia, González ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté dando "una cantidad ingente de dinero para dependencia al País Vasco y cero euros para Andalucía". "Nuestra consejera Loles López está haciendo un trabajo ingente, primero para intentar poner a día la dependencia y que las personas cuanto antes puedan beneficiarse de ese derecho y segundo haciendo malabares económicos para poder ofertar toda la dependencia a todos los demandantes".