González volverá a presentar candidatura para la Presidencia del PP de Huelva en la que lleva más de 17 años

Archivo - El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González. - PP DE HUELVA - Archivo

HUELVA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, que ostenta este cargo desde el año 2008, ha anunciado este miércoles que presentará su candidatura al XVII Congreso Provincial para revalidar su cargo al frente de la formación en la provincia. De este modo, González aspira a su quinto mandato.

Así lo ha confirmado el propio González, a través de un vídeo difundido por sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, donde ha asegurado que, después de "pensarlo mucho", ha tomado la decisión de presentar su candidatura al XVII Congreso Provincial.

"Estamos en un momento histórico en la provincia, ya que la Diputación Provincial está gobernada por el PP y los ciudadanos han vuelto a creer en el proyecto de Juanma Moreno para gobernar Andalucía", ha señalado.

Por ello, el popular ha afirmado que "el trabajo y la escucha funcionan", toda vez que ha remarcado que quiere "cerrar el círculo" y que desde la provincia se contribuya a que el Gobierno de España "sea también del PP".

"Mi objetivo es terminar el trabajo que comenzamos juntos, con experiencia, con ilusión y con más ganas que nunca", ha finalizado el popular.

Manuel Andrés González, abogado de profesión, fue elegido alcalde de Lepe en 2003 y se mantuvo frente al Alcaldía en 2013. Pero sería en 2008 cuando decide dar el salto provincial y es elegido presidente del PP de Huelva, cargo en el que se ha mantenido hasta la actualidad. Con esta candidatura, González aspira a su quinto mandato como líder de los populares onubenses.

Asimismo, es diputado del Parlamento de Andalucía por la circunscripción de Huelva, además ha sido elegido vicepresidente tercero de la Mesa del Parlamento de Andalucía para la presente legislatura.

XVII CONGRESO PROVINCIAL

Manuel Andrés González ha dado a conocer su candidatura dos días después de que la Junta Directiva Provincial del Partido Popular aprobara por unanimidad la convocatoria del XVII Congreso Provincial del PP de Huelva, que tendrá carácter ordinario según lo previsto en el Reglamento Marco de Congresos.

La Junta Directiva Provincial del PP de Huelva ha acordado que el Congreso se celebre el 28 de noviembre en Huelva, en el Espacio Santa Fe y que tenga 830 compromisarios que se desglosan en 166 natos y 664 electos, correspondiendo a Nuevas Generaciones 39 compromisarios entre los electos.

Otro de los puntos que se han aprobado en la Junta Directiva Provincial ha sido el nombramiento de la Comisión Organizadora del Congreso (COC), que estará presidida por Alberto Fernández, presidente del Comité Electoral del PP de Huelva.