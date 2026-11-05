La Guardia Civil celebra en la Universidad de Huelva una jornada sobre prevención del bullying y el ciberacoso

Jornadas 'Bullying y Ciberacoso: del anonimato a la investigación'. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha celebrado en la Universidad de Huelva una jornada formativa y de concienciación dentro las actividades de cultura de seguridad que desarrolla el Instituto Armado con un carácter preventivo, educativo y social denominada 'Bullying y Ciberacoso: del anonimato a la investigación'.

El encuentro, organizado por el Gabinete Técnico de la Dirección General, el Centro Universitario de la Guardia Civil y la comandancia de Huelva, contando con la colaboración de la Universidad de Huelva, se ha desarrollado en el Aula Magna del edificio Jacobo del Barco.

El objetivo ha sido ofrecer una visión integral y actualizada del acoso escolar y sus manifestaciones en el entorno digital, dotando a la comunidad educativa, las familias y los profesionales de herramientas "eficaces" para su detección temprana. La mesa de apertura contó con la subdelegada del gobierno, María José Rico, el coronel jefe, Julio Serrano, la vicerrectora Joaquina Castillo y el delegado de educación Carlos Soriano.

La jornada comenzó con dos ponencias individuales. La primera corrió a cargo de Paula Lacuesta, maestra, neuroeducadora y divulgadora educativa, quien abordó diferentes aspectos relacionados con el acoso escolar y la experiencia sufrida en su infancia.

A continuación, el representante de la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil Álvaro González ofreció su testimonio en una intervención titulada 'El rostro del bullying', acercando a los asistentes a la realidad y las consecuencias que puede tener el acoso en quienes lo sufren debido a la enfermedad.

Posteriormente, se celebró una mesa redonda bajo el título 'Estrategias integrales: del aula a la pantalla. Prevenir, detectar y actuar', moderada por la psicóloga sanitaria y coordinadora de Salud Mental de Huelva Feafes, Silvia Ponce.

En este espacio participaron profesionales del ámbito judicial, universitario y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que analizaron el fenómeno desde diferentes perspectivas y compartieron herramientas y pautas de actuación.

Entre los participantes se encontraban el fiscal delegado de Menores de la Audiencia Provincial, Alberto Campomanes; la profesora del Departamento de Tecnologías de la Información de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y experta en inteligencia artificial, Victoria Pachón; el catedrático del Área de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Córdoba Juan Calmaestra.

También el capitán Daniel Moreno, jefe del Equipo Mujer-Menor (EMUME) Central de la Guardia Civil, y el teniente José Antonio Santos, jefe del Área de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Huelva.

Durante el encuentro se abordaron los nuevos perfiles de riesgo digital, el marco legal aplicable a los menores infractores y a las víctimas de ciberacoso, la recogida de evidencias digitales y la importancia de la coordinación entre los centros educativos, la Administración de Justicia, los servicios sociales y las unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Con esta iniciativa, la Guardia Civil "reafirma su compromiso" con la prevención del acoso escolar y el ciberacoso, así como con la protección integral de los menores y pone de manifiesto la "importancia" de la colaboración institucional, la formación y la sensibilización "para detectar estas conductas y ofrecer una respuesta eficaz frente a cualquier forma de violencia, tanto en el entorno físico como en el virtual".