Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de una furgoneta en Isla Cristina (Huelva)

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido localizado en la tarde de este lunes, 5 de octubre, en el interior de una furgoneta en Isla Cristina (Huelva).

Según han concretado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el hallazgo se ha producido sobre las 16,00 horas, cuando recibían la llamada de un testigo que decía haber encontrado a un hombre "sin conocimiento" en el interior del vehículo en la Avenida del Carnaval.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y servicios sanitarios. Estos últimos solo pudieron certificar la muerte del varón, sobre quien no han trascendido más datos. Por el momento, se desconocen las causas que rodean este suceso.