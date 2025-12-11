Herido un trabajador tras precipitarse desde cinco metros en una fábrica de Isla Cristina (Huelva)

Imagen de archivo de efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061. - 112

ISLA CRISTINA (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 58 años ha resultado herido tras caer desde unos cinco metros de altura mientras trabajaba en una fábrica de Isla Cristina (Huelva), según ha informado el 112, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, en una nota.

El teléfono 112 ha recibido en torno a las 17,30 horas una llamada de socorro que alertaba de un trabajador precipitado de un techo en una fábrica situada en Camino de la Dehesa, para quien solicitaban asistencia sanitaria. Hasta el lugar han acudido, movilizados por el 112, efectivos de la Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Fuentes policiales han informado que el varón se ha precipitado desde unos cinco metros de altura. La víctima ha sido evacuado al Hospital Infanta Elena con varias fracturas, según han apuntado las mismas fuentes.

Desde el 112 se ha informado del siniestro a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.