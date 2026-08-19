Hermanos del menor muerto en el tiroteo de Isla Cristina (Huelva) piden justicia: "Solo estaba cruzando una calle"

Imágenes del lugar del tiroteo donde han fallecido tres personas en Isla Cristina (Huelva). - Francisco J. Olmo - Europa Press

ISLA CRISTINA (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

Los hermanos del menor de 16 años fallecido en el tiroteo registrado el pasado domingo por la noche en Isla Cristina (Huelva) --que se saldó también con la muerte de una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, cuyo bebé también murió finalmente y otra mujer de 62 años, así como con dos heridos-- han rogado que se detenga "cuanto antes" a los autores del crimen para que "paguen por lo que han hecho" y "se pudran en la cárcel".

En declaraciones concedidas al programa Mañaneros 360 de Televisión Española (TVE), recogidas por Europa Press, y tras recoger las cenizas del menor, han enfatizado que ni el joven ni su familia tienen "vínculo alguno" con ningún clan de la zona y que el chico fue víctima mortal de una bala perdida mientras "simplemente cruzaba la calle".

"Mi hermano no tenía nada que ver con ellos ni con ningún clan, no somos ni familia de esa gente. Lo que queremos es justicia, que los cojan y que paguen. Mi hermano solo estaba cruzando una calle y se lo llevaron por delante", ha denunciado su hermana.

Por su parte, su hermano ha relatado que la familia se encontraba reunida en su domicilio cuando empezaron a recibir llamadas alertando de lo sucedido. Tras horas de incertidumbre buscando al menor y mostrando fotografías a la Guardia Civil, las autoridades confirmaron la trágica noticia tras cotejar las imágenes recibidas, confirmando la muerte del joven unas tres horas después del tiroteo.

La familia del menor, que ha señalado que carece de recursos económicos "para hacer frente a los costes judiciales y de sepelio", ha hecho un llamamiento pidiendo asistencia legal y ayuda "de todo tipo" para evitar que la causa quede impune. "Somos una familia humilde, no teníamos nada ni para enterrarlo. Necesitamos abogados para que nos ayuden en el caso, que se haga justicia y que esto no quede en el olvido", ha suplicado la hermana del menor ante las cámaras.

Asimismo, los familiares recordaron el perfil "alegre, trabajador y familiar" de la víctima, a quien han definido como "el pilar de la casa". "Era un niño muy alegre, muy bueno, lo daba todo de corazón. Para mí mi hermano lo era todo", ha expresado su hermana, al tiempo que su hermano reafirmaba que "él siempre me ayudaba y apoyaba, y yo estuve ahí para él de principio a fin, nunca lo dejé solo".

Finalmente, han explicado que el impacto emocional del tiroteo ha llevado a la familia a plantearse abandonar de forma definitiva el municipio isleño. Los hermanos del menor han señalado que el padre de la víctima se plantea "vender la vivienda" familiar para marcharse del barrio, al no soportar el dolor y la inseguridad tras el trágico suceso.