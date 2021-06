Hierro tiene "buenas sensaciones" y cree que "si no hay interferencias del aparato" llegará a la segunda vuelta

HUELVA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a las primarias del PSOE-A para ser candidato a la Junta de Andalucía, Luis Ángel Hierro, ha asegurado este jueves que tiene "buenas sensaciones" ante el proceso de primarias y se ha mostrado convencido de que, "si no hay interferencias del aparato del partido", "más posibilidades tiene su candidatura de estar en la segunda vuelta".

Así lo ha puesto de manifiesto antes de reunirse con el sindicato UGT en Huelva, donde ha estado acompañado por el alcalde de Huelva, el socialista Gabriel Cruz, quien ha defendido que el proceso se desarrolle "desde la más absoluta libertad" para que cada cual decida lo que considere.

Hierro ha agradecido a UGT y a Cruz su acogida, incidiendo en que "no ha sido así en todas las provincias", por lo que ha señalado que "quien conoce su candidatura, se suma" a ella. Así, ha sostenido que, si el proceso no se hubiese adelantado y hubiera tenido más tiempo para darse a conocer, su candidatura se haría con este proceso de primarias. De hecho, ha defendido que si hay segunda vuelta, "ganará".

Asimismo, ha señalado que, de alzarse como candidato a la Junta, "no le aprobará ninguna ley al presidente de la Junta, Juanma Moreno". "No le voy a hacer de muleta", ha proseguido, antes de remarcar que su apuesta es conseguir "un gobierno estable de izquierdas" en Andalucía porque "los viajes al centro no llevan a ninguna parte".

Convencido de que hay que "volver a ilusionar" a algunos militantes que se han podido decepcionar con proyectos anteriores, Hierro recordado que su candidatura es "de bases" y que "no da por perdido nada".