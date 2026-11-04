El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva asegura que los cuadrantes de los celadores son "planificados mensualmente"

Archivo - Entrada del Hospital Juan Ramón Jiménez, en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva ha aclarado que los cuadrantes de los celadores "son planificados mensualmente" y son conocidos por los profesionales con la misma antelación.

Según ha indicado el hospital a Europa Press, esta misma organización contempla también un grupo reducido destinado a cubrir las posibles incidencias y a poder satisfacer los permisos solicitados, cuya planificación se reajusta semanalmente, con una gestión volcada en los profesionales y en ofrecer el mejor servicio a los pacientes.

Por otro lado, desde el centro han agradecido la labor de los celadores cuyo día internacional se celebra este jueves, 5 de noviembre, destacando "su trabajo, compromiso y dedicación".

"Detrás de cada traslado, de cada acompañamiento, de cada gesto de ayuda y de cada paciente atendido, hay un profesional celador que con su trabajo le aporta además cercanía, seguridad y tranquilidad. Los celadores facilitan el trabajo de los demás profesionales y contribuyen al cuidado de las personas", han indicado desde el hospital.