El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva destaca que la limpieza es "prioritaria" y que no ha recibido incidencias

Archivo - Fachada del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La dirección del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva ha señalado este viernes que la gerencia del centro "no ha recibido ninguna comunicación oficial" por parte de CCOO "exponiendo incidencias en el servicio de limpieza".

Así lo ha manifestado después de que el Sindicato Provincial del Hábitat de CCOO de Huelva haya emitido un comunicado sobre el servicio de limpieza del hospital, en el que alertaban de "la falta de personal, la sobrecarga de trabajo y las carencias de maquinaria y materiales" en un servicio "esencial para la seguridad e higiene del centro hospitalario".

Al respecto, desde la dirección del Hospital Juan Ramón Jiménez han afirmado que la limpieza del centro hospitalario es un servicio "prioritario" y que "siempre se hace un especial seguimiento de la ejecución del trabajo de la empresa encargada", al tiempo que subraya que, "de hecho, ya se han solucionado algunas de las incidencias tras requerírselo a la empresa".

Asimismo, señala que, además, para la supervisión y evaluación continua del contrato, está constituida su Comisión de Seguimiento Provincial, "donde se exponen las distintas incidencias que surgen en la prestación del servicio".

En este sentido, apunta que dicha Comisión "se reúne con asiduidad", y en la próxima, que "se celebrará en breve", se abordará esta cuestión "por si fuera necesario requerir a la empresa sobre las cuestiones que competen al correcto cumplimiento del contrato".