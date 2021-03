El Hospital Quirónsalud Huelva advierte que el glaucoma es la segunda causa de ceguera y que afecta a 11.481 onubenses

HUELVA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Huelva ha advertido este jueves que la Asociación de Glaucoma para afectados y familiares estima que 11.481 ciudadanos de Huelva padecen esta patología, de los cuales 5.741 no están diagnosticados y 2.583 han abandonado la medicación, al tiempo que han señalado que esta es la segunda causa de ceguera en el mundo.

Por ello, con motivo del Día Mundial del Glaucoma --que es un grupo de afecciones oculares que dañan el nervio óptico, que se produce en la mayoría de los casos por alta presión en el ojo--, que se celebra este viernes, los especialistas del Hospital Quirónsalud Huelva han recordado la importancia de esta enfermedad, "segunda causa de ceguera en el mundo, que no tiene cura y que el único tratamiento existente va dirigido a frenar la enfermedad", según ha informado el centro hospitalario en una nota de prensa.

Por ello, desde el centro hospitalario han destacado la importancia de diagnosticarla "lo antes posible", para así "parar su avance antes de que la pérdida de visión sea invalidante".

El jefe de servicio de Oftalmología del Hospital Quirónsalud Huelva, Rafael Gil Piña, ha aclarado que "solo se puede llamar glaucoma si afecta el nervio óptico comprobado mediante campimetría, OCT papilar o retinografía", porque "si no hay daño en el nervio óptico se tratará de una hipertensión ocular, que no debe tratarse si no existe una progresión del daño, ya que solo 1 de cada 10 hipertensiones oculares acaba en glaucoma".

Gil Piña, ha explicado que el glaucoma más común es el de ángulo abierto, que aparece sin síntomas molestos ni dolor y que puede comenzar en un solo ojo, "pero acaba afectando a ambos".

En este sentido, el especialista ha subrayado que en fases avanzadas "puede dar síntomas cuando la tensión ocular es alta y hay afectación del nervio óptico, produciendo visión borrosa, cefaleas, visión de halos y pérdida de visión", al tiempo que ha especificado que en el caso de glaucoma agudo de ángulo cerrado "si aparece un cuadro de gran dolor, enrojecimiento, náuseas o cefaleas que requieren actuación quirúrgica inmediata".

"Es una enfermedad que puede afectar a cualquier edad, aunque su mayor incidencia se presenta a partir de los 60 años. Afecta en mayor medida a los diabéticos, miopes, a personas de raza negra, pacientes en tratamiento con corticoides y si existen antecedentes familiares de glaucoma", ha añadido el médico.

En cuanto a las causas, Gil Piña ha indicado que se desconoce porqué dejan de funcionar en la mayoría de los casos los canales que drenan el humor acuoso, siendo este fallo la causa más frecuente, aunque también puede ser el exceso de producción de humor acuoso.

Según el especialista, hay factores que predisponen a padecer glaucoma como corneas muy delgadas, miopía alta, hipermetropía alta o cirugías oculares. Asimismo ha apuntado que hay un tipo de glaucoma congénito detectable por corneas muy grandes y por supuesto un elevado factor hereditario.

"El glaucoma es una enfermedad incurable, existen medidas que ayudan a que se mantenga una buena calidad visual el mayor tiempo posible, si no se trata va a conducir a la ceguera en un tiempo más o menos largo dependiendo del grado del glaucoma" ha explicado.

Asimismo, Gil Piña ha detallado que el tratamiento inicial es con colirios hipotensores oculares, ya sea disminuyendo la producción de humor acuoso o aumentando el flujo de salida de este.

"Existen varios tipos de medicaciones como betabloqueantes, inhibidores de la anhidrasa carbónica o prostaglandinas que usamos en una primera fase, bien solas o combinadas. Según el tipo de glaucoma podemos usar el láser para realizar trabeculoplastia o iridotomía", ha detallado.

Por último, el especialista ha explicado que "cuando la medicación no funciona contamos con la cirugía, siendo los últimos avances los implantes de dispositivos valvulares por cirugía de glaucoma mínimamente invasiva, también conocida por sus siglas en inglés MIGS, entre otras técnicas".

