El Hospital Quirónsalud realiza la primera intervención de microcirugía reconstructiva de Huelva

HUELVA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Cirugía Plástica y Reparadora de Quirónsalud Huelva, dirigido por el cirujano Pablo Reyes, ha practicado la primera intervención de microcirugía reconstructiva de la provincia.

Así, según ha indicado Reyes, este tipo de intervención "es la primera realizada en la provincia, lo que pone a Huelva y, más en concreto, al Hospital Quirónsalud en el más alto nivel en la aplicación de cirugías reparadoras modernas que permitirá dar un tratamiento más avanzado y mejorado a los pacientes que padezcan lesiones de grave magnitud en extremidades y otras partes del cuerpo", ha señalado el centro en una nota de prensa.

La intervención se realizó el pasado 8 de mayo a un paciente de 49 años y que había sufrido un accidente laboral producido por una máquina industrial que le causó múltiples fracturas por arrancamiento en primer, segundo y tercer metatarsiano y en falange proximal de cuarto dedo del pie izquierdo, además de importantes lesiones cutáneas y de la vascularización superficial del pie, que derivó en necrosis del segundo y tercer dedo, y la piel del dorso del pie, han detallado desde el centro hospitalario.

De este modo, el cirujano ha relatado que en un primer momento, el paciente fue tratado de urgencias tras el accidente en otro hospital de la localidad y, posteriormente, fue derivado al Hospital Quirónsalud Huelva por la gravedad de las lesiones, "las cuales necesitaban de la valoración y manejo por parte de un equipo de Cirugía Plástica para su reconstrucción, ya que suponían una pérdida de estructuras fundamentales para el normal funcionamiento de la extremidad y altas posibilidades de amputación de la misma".

Así, el especialista ha apuntado que este tipo de intervenciones se realizan para evitar que el paciente pierda un miembro o una extremidad que le impida hacer una vida normal de no ser reconstruida ya que "se trata de una intervención delicada, de varias horas de quirófano. En este caso, la duración de la intervención fue de siete horas".

La microcirugía reconstructiva es el procedimiento mediante el cual, el cirujano puede trasladar tejidos de una zona a otra del cuerpo a través de un trasplante vascularizado. En esta ocasión, "se tomó tejido y sus vasos sanguíneos de la ingle del paciente, y tras localizar el punto de irrigación factible del pie, se trasplantó dicho tejido para cubrir la zona dañada del pie del paciente; permitiendo así salvárselo".

De esta manera, "el tejido extraído de la ingle no le supone un problema estético ni funcional al paciente, teniendo una recuperación muy rápida". De esta manera, "de no haber realizado dicha intervención, habría sido necesaria la amputación del pie y, por consiguiente, la pérdida de la normal deambulación", ha concluido el cirujano. Actualmente el paciente se encuentra en su domicilio tras once días de ingreso hospitalario donde continúa con su proceso de recuperación.

QUIRÓNSALUD EN ANDALUCÍA

El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con siete centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), dos en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, "que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma".

Desde la compañía han indicado que Quirónsalud es "el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa". Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 camas hospitalarias.

Además, dispone de la tecnología "más avanzada" y de "un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional". Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia --ocho de sus hospitales son universitarios-- y la investigación médico-científica --cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación--.

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones.

Actualmente, Quirónsalud está desarrollando numerosos proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito "una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras".