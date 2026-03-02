Huelva y Adamuz se unen como pueblos hermanos "como expresión institucional de gratitud y solidaridad"

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y al alcalde de Adamuz (Córdoba), Rafael Ángel Moreno, en el acto de hermanamiento de ambos municipios. - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

HUELVA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; junto al alcalde de Adamuz (Córdoba), Rafael Ángel Moreno, han presidido el acto de hermanamiento de ambas localidades celebrado en la tarde de este lunes en el Espacio Santa Fe, "como expresión institucional de amistad, gratitud y solidaridad entre ambos pueblos".

Se trata, tal y como recoge el acta, que ha sido leída por el concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Huelva, Alfonso Castro, "de un hermanamiento que nace del profundo vínculo humano generado tras el grave accidente ferroviario ocurrido en el término municipal de Adamuz, que afectó a vecinos y vecinas de la ciudad de Huelva, y de la relación institucional y ciudadana surgida a partir de dichos acontecimientos".

En este sentido, hay que recordar que dicho hermanamiento fue formalizado y aprobado por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Huelva de fecha 30 de enero de 2026, y por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Adamuz de fecha 19 de febrero de 2026.

Una vez firmada al acta de hermanamiento, la alcaldesa de Huelva ha tomado la palabra y ha recordado a las víctimas y familiares del accidente, así como a todos los que estuvieron a su lado, asegurando que "nunca" van a ser "olvidados" y afirmando que "en la hora más oscura nació la hermandad más profunda". "Por eso, reconocemos con sincera gratitud la ayuda de todos los que desde el primer instante estuvieron ahí", ha indicado.

Al respecto, Pilar Miranda ha insistido en que este día se "honra" la "grandeza" de Adamuz, "un pueblo volcado con generosidad y humanidad, con unos vecinos que arriesgaron su vida, que lo dieron todo y por eso este hermanamiento simboliza algo más que un acuerdo institucional, es un lazo emocional que nos une para siempre".

Igualmente, la alcaldesa de Huelva ha recordado que este es un acto de "profundo agradecimiento" a todas las administraciones públicas que colaboraron "sin titubeos" en Huelva, en Córdoba y en Adamuz, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los servicios sanitarios y de emergencia, a las entidades sociales, a los colectivos ciudadanos, a las hermandades, a las organizaciones empresariales, "y a tantas valientes y buenas personas que a título individual hicieron posible que las víctimas y sus familias no se sintieran solas ni un solo instante, consiguiendo que en medio de la oscuridad brillara la luz de la solidaridad".

Por su parte, el alcalde de Adamuz ha expresado el agradecimiento de su pueblo a la ciudad de Huelva por un hermanamiento que, según ha señalado, "no nace de un motivo festivo", sino "de una experiencia compartida que marcó a ambos pueblos".

El primer edil también ha recordado que, en los momentos "más difíciles", Adamuz "respondió como sabe hacerlo, desde la cercanía y la humanidad", al tiempo que ha subrayado que "no hubo héroes, hubo personas ayudando a personas" y ha destacado que este acuerdo representa "un vínculo permanente de respeto, memoria y afecto entre ambos municipios, y una muestra de lo mejor de Andalucía: la solidaridad entre su gente".

AGRADECIMIENTOS

Una vez finalizado el acto de hermanamiento, la alcaldesa de Huelva, junto a los tres tenientes de alcaldesa, Felipe Arias, Francisco Muñoz y Adela de Mora, han procedido a la entrega de reconocimientos y agradecimientos a quienes estuvieron al lado de los afectados en los distintos momentos vividos tras el accidente de Adamuz.

De este modo, ha recibido agradecimientos la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias; la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad; la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública; el Obispado de Huelva; el Ayuntamiento de Adamuz en representación de todos sus vecinos; el Ayuntamiento de Córdoba; la Diputación Provincial de Huelva; la Diputación Provincial de Córdoba; al Consorcio de Bomberos de Córdoba; el equipo de Cruz Roja Huelva y Cruz Roja Córdoba.

También han sido reconocidos el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental; a los equipos de Protección Civil de Villafranca, Adamuz, Córdoba y Huelva; a la Policía Local de Adamuz, Córdoba y Huelva; a Gonzalo Sánchez Aguilar, vecino de Adamuz; a Victor 'El salvador', al personal de la concejalía de Deportes, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Huelva por su implicación en la organización del funeral; al equipo de la Guardia Civil de Córdoba y Huelva.

Por otro lado, también se ha querido agradecer al equipo de la Policía Nacional de Córdoba y Huelva; s los hospitales de Córdoba: Hospital San Juan de Dios, Hospital Universitario Reina Sofía y Hospital Cruz Roja de Córdoba; a los hospitales Infanta Elena y Juan Ramón Jiménez de Huelva; y a los hospitales Quirón Salud de Córdoba y Huelva.

Tras la entrega de los reconocimientos ha tomado la palabra en representación de todos ellos el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha destacado que se celebra "un lazo que va mucho más allá de lo institucional, porque ambas localidades comparten valores, se reconocen en la solidaridad del otro, y ven reflejado lo mejor de Andalucía".

Así, Sanz ha incidido en que "en medio de la tragedia emergió lo mejor de Andalucía", porque Adamuz "se volcó con una entrega que ha conmovido y conmueve a toda España". "Por ello, no podemos dejar de dar las gracias", ha asegurado.

"Además, este hermanamiento surge del respeto, la gratitud y la convicción de que seremos mejores si caminamos juntos. Huelva tiende la mano y Adamuz responde con dignidad y fortaleza serena, convirtiéndose en ejemplo para toda España", ha señalado.

El emotivo acto, que ha contado también con la presencia de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López; el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto; el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano; la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, así como otras autoridades y representantes de las entidades galardonadas; ha estado amenizado por la Banda Sinfónica Municipal de Huelva acompañada por la voz lírica de Isabel Garrido.

Los temas interpretados han sido el aria de la ópera 'Gianni Schicchi' que Giacomo Puccini compuso en 1918 con libreto de Giovancchino Forzano, 'O mío Babbino Caro'; y la canción compuesta originariamente por el pianista argentino Ariel Ramírez y el escritor Félix Luna,*'Alfonsina y el mar', la cual fue publicada por primera vez en el disco Mujeres argentinas (1969) de Mercedes Sosa.

MUESTRAS DE GRATITUD

A este acto han acudido numerosos representantes de todas las instituciones, así como de los municipios de donde eran algunas de las víctimas, así como hermandades, empresarios y numerosos vecinos.

Así, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, en declaraciones previas al acto, ha señalado "el acierto" del Ayuntamiento de Huelva, para "poder de alguna manera dar esas gracias infinitas que se le deben a Adamuz". "Creo que Huelva nunca le podrá compensar con el cariño que realmente le tenemos, porque fue un momento complicado y difícil", ha añadido.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, también en atención a medios, ha recordado que todas las administraciones se "volcaron" para "intentar estar no solamente al lado, con empatía, con dolor", sino también "intentando dar una respuesta unificada".

"Nos queda estar a su lado mucho tiempo, y esto acaba de empezar, porque ahora mismo tenemos una oficina técnica de atención integral a todas las víctimas donde estamos atendiendo para intentar canalizar esas ayudas que el gobierno de España ha diseñado, y las familias están empezando a hacer sus duelos y son conscientes de lo que han perdido", ha subrayado.