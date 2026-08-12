Huelva amplía horario de socorrismo en el Espigón por las corrientes de resaca y pide precaución a los usuarios

Archivo - Pasarela accesible en la playa de El Espigón de Huelva. - ALBERTO_DIAZ/AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría han pedido a los usuarios de sus playa que extremen la prudencia debido a las fuertes corrientes de resaca previstas en la tarde de este miércoles y la madrugada del jueves en la Costa Occidental de Huelva. En este sentido, desde la capital han señalado que, ante estas circunstancias y con el objetivo de reforzar la seguridad de los bañistas, se amplia el servicio de socorrismo hasta las 21,00 horas en la playa de Marismas del Odiel (el Espigón).

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) recomienda extremar la precaución en la costa occidental de Cádiz y en el litoral de Huelva situado al este de Punta Umbría ante la previsión de un episodio de mar de fondo que puede favorecer la aparición de fuertes corrientes de resaca y señala que la altura de las olas puede llegar a superar el metro y su periodo de recurrencia de 11 a 12 segundos hará que transporten más energía de la que puede apreciarse a simple vista.

El episodio, según ha indicado el Ayuntamiento de Punta Umbría, está previsto desde la tarde del miércoles 12 de agosto hasta la madrugada del jueves 13. El momento de mayor riesgo se espera en torno a las 16,00 horas de este miércoles, coincidiendo con la pleamar.

En el caso de Punta Umbría, se recomienda a vecinos y visitantes extremar la precaución en el baño y seguir en todo momento las indicaciones del servicio de playas, socorristas y autoridades, prestando especial atención a la evolución de las banderas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Huelva ha señalado que "es fundamental respetar en todo momento las indicaciones del servicio de socorrismo, evitar situaciones de riesgo y prestar especial atención a los menores", toda vez que ha informado de que, ante estas circunstancias, y con el objetivo de reforzar la seguridad de los bañistas, el Ayuntamiento de Huelva amplia el servicio de socorrismo hasta las 21,00 horas.

El Consistorio onubense ha rogado "máxima prudencia y colaboración" ya que "el mar puede cambiar rápidamente", por lo que pide a los usuarios que se encuentren en las playas "no confiarse".

RECOMENDACIONES A LOS BAÑISTAS

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se ha aconsejado respetar en todo momento las banderas que ondeen en el litoral de Cádiz y Huelva y estar atento a los posibles cambios en las mismas, así como seguir las indicaciones de los socorristas del servicio de playas, emergencias y autoridades.

En todo caso, antes de meterse en el agua ha recordado la importancia de revisar si la bandera lo permite. Al respecto, desde EMA 112 se ha apuntado que el baño está prohibido con bandera roja y con amarilla se debe extremar "al máximo" la precaución.

Asimismo, se ha insistido en la importancia de no entrar en el agua en playas sin vigilancia durante las horas de mayor riesgo y prestar "especial atención" a menores, personas mayores, bañistas con poca experiencia y personas con movilidad reducida. También ha indicado que conviene evitar espigones, escolleras y otras zonas expuestas al oleaje, así como el uso de colchonetas, flotadores o elementos que puedan ser arrastrados mar adentro.

En caso de que una corriente de resaca arrastre a una persona, ha pedido mantener la calma y no intentar nadar directamente contra ella. La forma más segura de salir es desplazarse en paralelo a la costa hasta abandonar la corriente y dirigirse después hacia la orilla. Si no es posible regresar, se debe intentar mantener a flote, pedir ayuda levantando un brazo y reservar fuerzas.

Ante una situación de peligro hay que llamar inmediatamente al teléfono 112 y facilitar una ubicación lo más precisa posible. Además, se ha advertido que no se entre en el agua para intentar un rescate sin preparación o medios adecuados, ya que esta actuación puede poner en riesgo a más personas. Es aconsejable mantener la visión constante de la persona con problemas en el agua y si es posible lanzarle algún objeto de flotación.