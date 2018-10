Huelva.- Jiménez (PSOE) califica a Isidoro Beneroso como "un tránsfuga" e "indeseable de la política"

Actualizado 27/01/2006 17:37:53 CET

HUELVA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Mario Jiménez, calificó hoy al portavoz de la plataforma 'Andaluces por el cambio', Isidoro Beneroso, como un "tránsfuga" e "indeseable de la política", considerando que no está legitimado para hablar de la moción de censura en Gibraleón (Huelva).

En declaraciones a Europa Press, Jiménez dijo que "Beneroso llegó donde llegó gracias al PSOE y que de manera vergonzosa y en esa actitud de recoger la escoria y carroña que tiene Javier Arenas a la hora de hacer política, este señor forma parte de la buitrera que ha compuesto Arenas cuando ha venido a la desesperada a intentar recomponer al PP".

Asimismo, prosiguió recordando que "Beneroso es un señor de biografía viscos, de la que tendrá en un futuro que dar cuentas, ya que debería presentar algún tipo de balance de cómo administró de manera indigna una confianza que se le había dado al frente de una entidad financiera".

Además, apuntó que "intentó a cualquier precio agarrarse a una potrona, perjudicando a la entidad financiera que dirigía, porque se había vendido a las tramas que el PP lleva intentando montar en la comunidad autónoma, al objeto de desbancar al PSOE de la Junta y el último invento es esta plataforma".

En este sentido, opinó que "la plataforma 'Andaluces por el cambio' no es más que un recogedero de escoria y de desechos, para intentar hacer daño al PSOE, porque no hay detrás un proyecto político, quien está en la lata es Arenas y no engañan a nadie".