Huelva.- Moguer pide una reunión "urgente" de la Comisión Trienio Juan Ramón tras denunciar el "ninguneo" de Diputación

Actualizado 27/01/2006 18:09:25 CET

HUELVA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Moguer (Huelva), Juan José Volante, pidió hoy la convocatoria "urgente" de la Comisión Trienio Zenobia-Juan Ramón, tras denunciar el "ninguneo" de la Diputación al Ayuntamiento moguereño por "no dejarnos participar en la presentación de los actos, como miembros de la comisión y presidir la Fundación, en Fitur".

En declaraciones a Europa Press, Volante consideró "que la Diputación tiene que dar explicaciones de por qué, a pesar de estar invitado por el presidente de la institución provincial al acto de presentación de las actividades por el trienio de Juan Ramón, la vicepresidenta provincial, Manuela Parralo, no nos ha permitido participar en la rueda de prensa".

El alcalde de Moguer advirtió de que, "si no la comisión no se compromete a trabajar con consenso para sumar y no restar, independientemente de nuestros colores políticos, nos replantearemos nuestra continuidad en esta comisión como Ayuntamiento de Moguer y presidente, por tanto, de la Fundación Juan Ramón Jiménez".

Volante relató que, "a pesar de que este acto estaba convocado por la Diputación y el presidente me invitó, en la rueda de prensa, junto a la diputada de Cultura, se sentó el presidente del Patronato de Turismo, José Prieto, que nada tiene que ver con Juan Ramón Jiménez, y se nos deja fuera a los representantes de la localidad en la que nació el Premio Nobel".

El alcalde de Moguer rechazó el argumento esgrimido por la Diputación de que "el acto estaba organizado por el Patronato porque ni siquiera se ha celebrado en el espacio reservado para el Patronato, sino que ha sido en un espacio común del stand de Andalucía".

De la misma forma, resaltó que el Ayuntamiento de Moguer "ha sido lo más respetuoso posible y, durante estos días, ha llevado a cabo un trabajo de promoción de la cuna de Juan Ramón sobre la que nos llevamos muy buen sabor de boca, sólo manchado por el ninguneo que, a nuestro juicio, hemos sufrido hoy a manos de la Diputación".