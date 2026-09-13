Huelva programa 18 rutas y visitas guiadas gratuitas por el Día Mundial del Turismo

Visitas guiadas gratuitas por el Día Mundial del Turismo en Huelva - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Huelva pone en marcha un programa de 18 rutas y visitas guiadas gratuitas con motivo del Día Mundial del Turismo, que permitirá acercar a la ciudadanía y a quienes visitan la capital onubense la historia, la arquitectura, la arqueología, la cultura y el paisaje de la ciudad desde diferentes perspectivas.

Así lo ha indicado el Consistorio en una nota, misma vez que ha dictado que la programación comenzará el próximo 26 de septiembre y se desarrollará hasta el 29 de noviembre, con propuestas dirigidas a conocer tanto espacios habituales como otros menos conocidos del patrimonio onubense.

El programa se articula en dos bloques. El primero, 'Huelva Descubre Tu patrimonio', reúne seis propuestas centradas en diferentes aspectos de la historia, la cultura y la arquitectura de la ciudad. La segunda parte, 'Huelva: un viaje a través del tiempo. Patrimonio, paisaje e identidad', suma otras doce visitas agrupadas en seis grandes temáticas.