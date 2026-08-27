Huelva recibe 1,5 millones de ayudas para iniciativas con migrantes del entorno de Doñana y Cádiz y Sevilla medio millón

Archivo - Imágenes del Parque Nacional de Doñana. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

HUELVA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones para financiar iniciativas locales de actuaciones de prevención, sensibilización y divulgación destinadas a la población de origen extranjero recogidas en la línea 13 del Marco de actuaciones de Doñana y dotadas con dos millones de euros. En concreto, los municipios onubenses del entorno del Parque Nacional serán los que reciban las mayores ayudas, aunque también tendrán subvenciones los de Cádiz y Sevilla.

Según recoge la publicación, consultada por Europa Press, los ayuntamientos de la provincia de Huelva recibirán algo más de 1,5 millones repartidos en: Moguer, 320.000 euros --la que recibe la mayor cuantía--, Palos de la Frontera (260.000), Lucena del Puerto (250.000) y Almonte (240.000). A estos le siguen Rociana del Condado, con 180.000 euros, Bollullos Par del Condado, con 170.000, Bonares (150.000) e Hinojos (110.000), todos municipios de la provincia de Huelva.

De otro lado, las provincias de Cádiz y Sevilla percibirán alrededor de medio millón de euros, distribuido de la siguiente manera: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), percibirá 80.000 euros, mientras que las ayudas en los municipios de Sevilla son de 60.000 euros para Villamanrique de la Condesa, Pilas y Puebla del Río recibirán 50.000 euros cada uno y Aznalcázar e Isla Mayor contarán con 40.000 euros.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes este proyecto de Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos del área de influencia del Espacio Natural de Doñana para financiar iniciativas dirigidas a la igualdad de trato de la población de origen extranjero.

La financiación total prevista asciende a dos millones de euros, repartidos según criterios de población, peso de la población inmigrante y existencia de asentamientos. Las ayudas se concederán de forma directa mediante convenios entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y los 14 ayuntamientos beneficiarios del entorno de Doñana.

Entre las actuaciones subvencionables, el Gobierno cita las campañas de sensibilización, acciones de promoción de la cohesión social e igualdad de trato, difusión de materiales informativos sobre extranjería en varios idiomas, puntos de información para trabajadores extranjeros, oficinas móviles de asesoramiento y servicios de atención y orientación administrativa.

A su vez, también indica que serán financiables los gastos de personal, materiales, equipamiento y funcionamiento vinculados a los proyectos. El Real Decreto prevé un pago único anticipado tras la firma de los convenios y establece como plazo de ejecución de los nuevos proyectos hasta el 1 de diciembre de 2027. Asimismo, amplía el plazo de ejecución de los proyectos subvencionables en la anterior convocatoria (2025) hasta el 31 de diciembre de este año.

La línea 13 del Marco Socioeconómico de Actuaciones para Doñana cuenta con cuatro puntos. Estas ayudas de dos millones de euros se concentran en los puntos 13.1 y 13.2.

El 13.1 es el de prevención y sensibilización frente a situaciones de racismo, xenofobia, delitos de odio y de trata de seres humanos, explotación y violencia contra las mujeres extranjeras en el área de influencia de Doñana, mientras que el 13.2 recoge la normalización documental de todas las personas temporeras agrícolas extranjeras del ámbito de influencia de Doñana a través de actuaciones de divulgación de la normativa de extranjería y apoyo al acceso a figuras legales como el arraigo o la residencia por circunstancias excepcionales.

Del mismo modo, pretende dar a conocer los diferentes planes y estrategias de la Secretaría de Estado de Migraciones que puedan tener un impacto directo sobre estas personas.

EL MARCO Y PUNTOS 3 Y 4 DE LA LÍNEA 13

El Ministerio de Inclusión que el Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y en coordinación con otros departamentos ministeriales, presentaron en noviembre de 2023 el 'Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural Doñana', que de forma complementaria al Marco de 2022 diseña un proyecto de territorio que no solo dinamiza e intensifica la transición ecológica, sino que al mismo tiempo busca mejorar las condiciones sociales y económicas de la zona.

De acuerdo con todo lo anterior, el 30 de mayo de 2025 se suscribió el 'Acuerdo Interministerial de colaboración entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de 5 Vivienda y Agenda Urbana para la realización de las actuaciones previstas en la línea 13 del Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del Espacio Natural de Doñana', con el objeto de establecer un marco de cooperación entre ambos departamentos. Este acuerdo abarca las anualidades de 2025, 2026 y 2027.

De otro lado, el diciembre de 2025 el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha encomendado a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) el diseño de la intervención y sistema de seguimiento y evaluación de la Línea 13.3 del Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural Doñana, sobre la promoción de la inclusión social y laboral de los colectivos en situación de vulnerabilidad de la zona y que cuenta con cuatro millones de euros.

Por otra parte, el 13.4 se centra en facilitar el acceso a un alojamiento digno para las personas temporeras agrícolas, contribuyendo a la erradicación de los asentamientos chabolistas en el entorno de Doñana.

En este sentido, el pasado mes de julio el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana habilitó una inversión de cinco millones de euros para garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores y trabajadoras temporeras en los municipios de Palos de la Frontera y Moguer (Huelva). Con este presupuesto se prevé financiar en ambos municipios proyectos orientados a la construcción, adquisición y rehabilitación de viviendas dignas de carácter público permanente para personas temporeras durante las campañas agrícolas.

En el año 2025, el Ministerio ya invirtió cinco millones de euros para este tipo de actuaciones en los mismos municipios y, además, en Lucena del Puerto.