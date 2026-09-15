Huelva reconoce el talento y la solidaridad de sus vecinos en la primera edición de los Premios 'Alma'

Celebración de la I Edición de los Premios Alma de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatro de Huelva ha acogido la celebración de la I Edición de los Premios Alma de Huelva, una iniciativa del Ayuntamiento que ha nacido para "dar visibilidad y rendir homenaje" a aquellas personas, entidades e iniciativas que, "con su labor diaria, mejoran la calidad de vida de los onubenses y fortalecen el tejido social de la capital".

La gala ha congregado a representantes de todos los ámbitos de la sociedad onubense, quienes han arropado a los 14 galardonados en una tarde donde "las historias de superación y entrega han sido las grandes protagonistas", ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Durante su intervención, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado la "importancia" de estos nuevos reconocimientos institucionales y ha asegurado que "los Premios Alma nacen con la vocación de convertirse en un reconocimiento permanente a quienes, desde distintos ámbitos, construyen una Huelva más humana, más próspera y más solidaria".

Asimismo, Miranda ha hecho hincapié en que el espíritu de estos galardones es "acercar la institución a la calle" y ha afirmado que se plantea "como un homenaje a quienes reflejan los valores de la ciudad, para poner en valor el trabajo inmenso y muchas veces silencioso que se hace desde los barrios, las asociaciones vecinales, las aulas de nuestros colegios y los colectivos que ayudan a los más vulnerables", porque todos ellos son "el verdadero alma de Huelva".

CATORCE GALARDONADOS

A lo largo de la velada se han ido desgranando los méritos de los homenajeados en esta primera edición, estructurados en trece categorías y con catorce premiados.

De este modo, la fuerza del tejido social y solidario de Huelva han ido para Charo Tristancho (Asociacionismo), "alma máter" de la barriada de Los Rosales; Enrique Andivia (Salud), "ejemplo de resiliencia" al frente de Ademo; o Isabel Arteaga Macías (Solidaridad), "reconocida por su incansable labor de inserción sociolaboral" desde la Asociación Agua Viva en el Distrito VI.

El activista y docente Juan Rodríguez Sampedro (Valores) fue galardonado por "su crucial labor en coeducación y prevención de adicciones entre los jóvenes". El peso de las tradiciones y la identidad se vio reflejado en los reconocimientos al Coro Joven de la Hermandad del Rocío de Huelva y al Coro Joven de Emigrantes (Juventud), así como a la pionera Peña Femenina Recre (Seña de Identidad) y a la "portentosa voz" de Ana de Caro (Cultura).

El talento profesional, el emprendimiento y el magisterio también han tenido su espacio de la mano del histórico atleta Diego Moisés Santos (Deportes); la comerciante Noelia Galvín, de Frutería Kika (Comercio); el docente e investigador Fernando Romero (Educación) y el "rigor periodístico" de Rafa López (Comunicación), director de Informativos de Onda Cero Huelva.

Uno de los instantes de mayor reconocimiento de la noche lo protagonizó Pepita Muriel (Igualdad), quien recordó cómo en 1977 "rompió todas las barreras de género" para ponerse al frente de la armadora Baltimar. Junto a ella, la ternura de la gala llegó con la recogida del premio al Programa Municipal Conocer a tus Mayores (Mayores), que lleva más de 22 años tejiendo lazos entre miles de escolares y la tercera edad onubense.