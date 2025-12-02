Los II Premios Gertrude Vanderbilt Whitney reconoce a mujeres onubenses líderes en diversos ámbitos

Foto familiar de los II Premios Gertrude Vanderbilt Whitney. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Huelva-Nueva York, con el respaldo de la Universidad de Huelva (UHU), ha celebrado la II Edición de los Premios Gertrude Vanderbilt Whitney a la Mujer Onubense, una iniciativa destinada a reconocer a mujeres de la provincia que, por su esfuerzo, entrega y valores personales, se han convertido en referentes de liderazgo, emprendimiento e innovación en distintos ámbitos de la sociedad.

Estos galardones rinden homenaje a la escultora estadounidense Gertrude Vanderbilt Whitney, autora del Monumento a Colón ubicado en la Punta del Sebo, donde este mismo año se ha inaugurado una nueva escultura en su memoria, reforzando así su legado y su vínculo con Huelva, según ha detallado la institución académica en una nota.

Durante el acto, el presidente de la Asociación Huelva-Nueva York, Juan Antonio Márquez, ha destacado la importancia de esta convocatoria, señalando que estos premios contribuyen a mantener vivo el legado de la artista, además de "poner en valor la historia común con el continente americano y reconocer la labor desempeñada por mujeres de distintos ámbitos". Asimismo, ha subrayado que en esta edición se ha incorporado una nueva categoría para rememorar el mecenazgo de Whitney, poniendo el foco también en el ámbito artístico.

Con cualidades como la creatividad, la valentía y la generosidad como eje, los premios buscan visibilizar el esfuerzo y la dedicación de mujeres que destacan en acción social, arte, cultura, deportes, economía, empresa, educación y salud. Este evento se enmarca también en la conmemoración de la histórica donación del 2 de diciembre de 1928, con la que Gertrude Vanderbilt Whitney manifestó su deseo de establecer un Museo de las Américas en Huelva.

Las galardonadas de esta segunda edición han sido: Gloria Puy en Acción Social; María Dolores Lazo en Cultura; Manuela Romero en Deportes; Manuela Vázquez en Economía y Empresa; Aurora Cid en Educación; Mercedes Ramblado en Salud; y, en la categoría de Arte, la artista Monak (Mónica Rodríguez). Además, se ha otorgado una nominación especial a María Antonia Peña.

El acto se ha celebrado en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo del Campus de La Merced. La conferencia inaugural, titulada 'Mujer, Patrimonio e Identidad en la sociedad onubense actual', ha sido impartida por Consuelo Domínguez, doctora en Historia, investigadora y ex profesora titular de la UHU, quien ha ofrecido una reflexión académica sobre el papel de la mujer en la construcción patrimonial e identitaria de la provincia.

La estatuilla de los premios ha sido realizada por el escultor Miguel Ángel Calero Garrido, por encargo de la Asociación Huelva-Nueva York. En la organización del certamen han colaborado el grupo de investigación Estudios Sociales e Intervención Social (Eseis), la Asociación Cultural Iberoamericana y el Museo de las Américas de Huelva.

Asimismo, los premios han sido posibles gracias al patrocinio del Puerto de Huelva, la Fundación Caja Rural del Sur, el Colegio de Economistas de Huelva, PH Technology, Vitaldent y el Centro de Investigación en Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Social (COIDESO).

Como parte del programa, la gala ha contado con la actuación del pianista Juan Pérez (AURE) y de la bailaora Auxi Fernández Horrillo, que aportaron un cierre artístico y emotivo al evento.