El III Congreso Emerdrone de Diputación sitúa a Huelva en el epicentro de los vehículos aéreos no tripulados

El Centro Agroexperimental de Empresas de la Diputación de Huelva acoge la tercera edición de Emerdrone, el Congreso de Drones en Situaciones de Emergencias Simuladas y uso aplicado a la Agricultura, organizado desde el Área de Innovación Agrícola de la institución provincial, con la colaboración de la empresa Alaire Pilotos, como ya sucediera en las dos anteriores ediciones, celebradas en 2019 y 2022.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la apertura de este tercer congreso ha contado con la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, acompañada por la directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Marta Lestau; el vicepresidente de la institución provincial, Juan Antonio García; la diputada de Desarrollo Territorial, Yolanda Rubio; la secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Teresa Muela (a través de videoconferencia); y la gerente de Alaire Pilotos, Blanca Vera.

En este sentido, Limón ha resaltado "la importancia de celebrar eventos de la magnitud de Emerdrone" que, en sus dos ediciones anteriores, "acogió a más de 400 profesionales y generó un impacto económico para nuestra provincia de más de 500.000 euros".

"Si de algo estamos seguros es de que los drones están impulsando un futuro más verde, ya que son los grandes aliados de la sostenibilidad", ha valorado la presidenta, haciendo hincapié en que "es una realidad que abre la puerta a un futuro lleno de posibilidades y oportunidades al aplicar una tecnología de origen militar como esta al servicio de la sociedad civil y de la sostenibilidad, a los campos de la investigación científica, las energías renovables, la geología o la agricultura".

Asimismo, Limón ha subrayado "el acompañamiento" de la institución provincial a este sector en auge con iniciativas como Emerdrone, que sitúa a Huelva "en el epicentro de los vehículos aéreos no tripulados y enlaza con los objetivos diseñados para marcar el desarrollo presente y futuro de la provincia a través de la apuesta por las nuevas tecnologías y la innovación como motores de cambio socioeconómico".

La presidenta provincial ha ofrecido algunas cifras del sector, destacando que España se encuentra entre "las diez potencias mundiales y Andalucía, como segunda comunidad referente, tanto en operadores como en pilotos"; así, Huelva ha pasado en cuatro años a contar con 12 empresas de drones, una evolución que pone en valor la apuesta decidida por el desarrollo de esta actividad; además, de los más de 3.000 operadores nacionales, aproximadamente el 20% son andaluces".

Por todo ello, Limón ve crucial que Huelva vaya a contar con el proyecto CEUS, el Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas Aéreos No Tripulados, cuya ubicación está prevista en el municipio de Moguer, "que nace gracias a la voluntad de las administraciones y del Gobierno con el objetivo de convertirse en el mejor Centro de Excelencia Europeo de Sistemas no Tripulados y en referencia internacional para aviones no tripulados, lo que posiciona a nuestra provincia a la vanguardia de esta tecnología y la convierte en un punto de partida para crecer y fortalecerse en el ámbito de esta actividad".

La presidenta de la Diputación ha subrayado "la importancia" que están adquiriendo los drones como herramienta "esencial" en campos tan diversos como la defensa, la seguridad y el salvamento, la prevención de incendios forestales, la logística, "permitiendo una nueva vía de conexión con las zonas rurales, garantizando la cohesión social y territorial".

Respecto al congreso, se van a impartir en estos dos días conferencias de la mano de diez ponentes de más alto nivel de cualificación y siete talleres prácticos de emergencias para los profesionales; participan más de once empresas del sector en disciplinas tan diferentes como la seguridad, el salvamento, la protección de incendios y todo esto, de la mano de grandes profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad nacional y empresas referentes del sector.

Por su parte, la directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Marta Lestau, que ha expuesto la nueva normativa a nivel europeo, frente a la anterior normativa estatal, ha felicitado a la presidenta de la Diputación por la organización de eventos como Emerdrone, que valora "muy positivamente", ya que es "un sector innovador y sostenible que ayuda muchísimo a desarrollar sectores fundamentales como la agricultura y la ganadería".

Por su parte, la secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Teresa Muela, entidad que colabora en este tercer congreso Emerdrone, se ha mostrado convencida de que "los drones se van a convertir en un dispositivo prioritario y de uso cotidiano en la Administración local por la versatilidad y funcionalidad que muestran estos dispositivos"; de ahí "la inclusión de cursos sobre drones en el Plan de Formación Continua 2023 de la FAMP".

Para la responsable de Alaire Pilotos, Blanca Vera, esta tercera edición es "muy importante" para "seguir poniendo los drones en el mapa gracias a la Diputación de Huelva, con novedades que lo van a hacer muy atractivo para los profesionales del sector", toda vez que ha subrayado que "lo más importante" es que Huelva "tiene espacio aéreo libre, lo que da la oportunidad no solo de escuchar qué se está haciendo sino de verlo y probarlo".

Respecto al primer día del congreso, Marta Lestau, directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ha expuesto la nueva normativa a nivel europeo, frente a la anterior normativa estatal; se ha contado con el apoyo de la FAMP con difusión a través de todas las policías locales y la asistencia de varias unidades de drones de la policía local; también se ha contado con la presencia de la Unidad Militar de Emergencia de Madrid y Protección Civil de Valdepeña; y una ponencia sobre percepción e inteligencia artificial.

Este jueves se expondrá la "importancia" de los drones en la agricultura en Andalucía; participarán las empresas Drones Cota y Nevado Hijos, empresas andaluzas muy punteras en tecnología; habrá talleres de estimulación cognitiva con realidad virtual, una demostración de fumigación, talleres de rescate en playas y vigilancia de las embarcaciones en los medios náuticos, esto último muy demandado, para lo que se contará con la participación de Adrián Plazas, cofundador de la empresa General Drones.