Un incendio en la mediana de la A-49 provoca retenciones entre Chucena y Villalba (Huelva)

Archivo - Camión del Consorcio de Bomberos de Huelva - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS - Archivo

HUELVA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio originado en la tarde de este viernes en la mediana de la A-49 provoca retenciones entre Chucena y Villalba del Alcor. Los bomberos del Consorcio Provincial han intervenido en las labores de extinción.

Según ha indicado el Consorcio Provincial, los bomberos han intervenido en un incendio declarado en la A-49, a la altura del kilómetro 38, en la zona de la mediana.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del parque de Ayamonte con dos camiones de extinción. El fuego, que se originó en torno a las 17,50 horas, se propagó con rapidez, afectando a unos dos kilómetros.

Este incendio está provocando retenciones y congestión por circulación en la autovía, desde el kilómetro 33 en Chucena al kilómetro 38 en Villalba del Alcor, en sentido hacia Huelva.