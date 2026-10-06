El Infoca aumenta los medios en el incendio de El Almendro y controla el de Calañas

Imagen del incendio declarado este martes en El Almendro (Huelva). - INFOCA

EL ALMENDRO (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha aumentado los medios aéreos y terrestres para lograr la estabilización del incendio declarado este martes en El Almendro (Huelva), aunque en un primer momento se situó en el término municipal de Villanueva de los Castillejos. Además, los bomberos han logrado controlar el fuego declarado en Calañas también este martes.

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de X, consultada por Europa Press, en el incendio de Almendro se han desplegado dos helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra, además de 48 bomberos forestales, un técnico de operaciones, tres agentes medioambientales y tres camiones autobombas por tierra.

Por otro lado, el Infoca ha dado por controlado, pasadas las 17,30 horas de este martes, el incendio declarado pocas horas antes en Calañas.

Los bomberos continúan con su remate y liquidación y, para ello, en la zona hay desplegados 18 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y dos autobombas.