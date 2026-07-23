El Infoca estabiliza un incendio forestal originado de madrugada en Alosno (Huelva)

Incendio declarado en Alosno. - INFOCA

HUELVA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoca han logrado estabilizar este jueves un incendio originado en la madrugada en un paraje de Alosno (Huelva), por lo que los medios trabajan ya para su control y posterior extinción.

Según ha indicado el Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, en la zona actúan 30 efectivos por tierra y tres camiones autobombas.

Cabe recordar que Alosno sufrió un incendio a principio de junio que obligó a elevar la fase de emergencia a situación operativa 1, y afectó también a los términos de Gibraleón y Villanueva de los Castillejos, aunque "sin afección a la población" y que calcinó más de mil hectáreas.