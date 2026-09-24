Captura del vídeo difundido por la Guardia Civil sobre la operación en la que interceptan una furgoneta con más de 1.200 kilos de cocaína en los alrededores de la ría de Huelva. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado en la madrugada de este jueves una furgoneta cargada con un total de 34 fardos de cocaína con un peso de más de 1.200 kilogramos. Además, en los alrededores, han hallado un cargador de un arma totalmente municionado y un turismo que hacía de vehículo lanzadera en las proximidades de la desembocadura de la ría de Huelva. Los ocupantes de los vehículos emprendieron la huida ante la presencia policial.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos tuvieron lugar durante la madrugada de este jueves cuando se detectó una embarcación sospechosa que entraba a gran velocidad desde la costa rumbo a la ría de Punta Umbría.

Por ello, se activó un dispositivo policial coordinado por tierra y por agua para proceder a su abordaje y bloquear cualquier intento de un posible alijo. Se contó con el apoyo del helicóptero del Servicio Aéreo, que avistó dos vehículos en término municipal de Huelva, que podrían estar relacionados con la embarcación, solicitando colaboración a la Policía Nacional.

Los ocupantes abandonaron los vehículos y emprendieron la huida el verse amenazados por la presencia policial. Una vez localizados e inspeccionados, los agentes confirmaron que la furgoneta se encontraba cargada con 34 fardos.

Asimismo, durante el reconocimiento de las inmediaciones y junto a los vehículos fue hallado un cargador completamente municionado de un arma de fuego, que podría haberlo perdido un componente de los ocupantes de la furgoneta en su apresurada escapada de los agentes.

Las diligencias instruidas, así como la droga y los vehículos incautados, quedarán a disposición de la Autoridad Judicial competente en la causa. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan detenciones.