Intervienen varias botellas de 'gas de la risa' en Punta Umbría y alertan del "aumento" de su consumo

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Punta Umbría (Huelva) ha intervenido en varias operaciones en la localidad botellas de óxido nitroso, el conocido como 'gas de la risa' y advierte del "aumento de su consumo" por parte de los jóvenes, que "emplean esta sustancia como estimulante a través de su inhalación creyendo que es algo inofensivo".

Se trata de un gas que se usa bajo control médico y odontológico para sedación y alivio del dolor, pero que "se ha puesto de moda entre los jóvenes como si fuera algo inofensivo", a pesar de que al inhalarse provoca un estado eufórico y alucinaciones e incluso puede producir efectos adversos e irreversibles en el sistema neurológico o muerte por asfixia en casos extremos, ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

Dada su peligrosidad, la jefatura de la Policía Local de Punta Umbría ha puesto en conocimiento que viene detectando desde el pasado año un "aumento" de la presencia de este gas que los jóvenes emplean como estimulante en zonas de ocio nocturno, habitualmente a través de su inhalación con boquillas en las botellas o por medio de globos.

En este sentido, el Consistorio ha señalado que "el Consejo General de Dentistas ha manifestado también públicamente el riesgo que implica esta nueva moda" y que ha advertido de "todas las consecuencias que puede conllevar para el estado de salud de quienes lo consumen, entre las que añaden la bajada brusca de la presión arterial o la falta de oxígeno".

Por ello, los agentes van a continuar "extremando" la vigilancia sobre este tipo de material en el municipio, cuya venta está tipificada como delito contra la salud pública en el código penal, así como su consumo en la vía pública se denuncia administrativamente por la Ley antibotellón.

En este sentido, el jefe de la Policía Local de Punta Umbría, Ramón Mora, ha hecho un llamamiento "a padres, madres y familias, para que se informen y conozcan esta práctica que se está extendiendo entre la juventud".