Investigan el robo a una octogenaria en Huelva tras "drogarla" y llevarla a su casa

HUELVA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Huelva investiga una denuncia interpuesta por una mujer de 80 años y su familia por, presuntamente, abordarla y drogarla en la calle para llevarla a su casa y robar en su interior.

De este modo, según ha indicado la Policía Nacional, mantienen abiertas "todas las vías de investigación", toda vez que ha informado de que hay dos denuncias interpuestas "en un medio plazo de tiempo de dos meses" que son "parecidas" por lo que se están realizando "gestiones", de forma que "se han dado curso al grupo de investigación correspondiente, cada una en su momento".

Desde el cuerpo policial han indicado que cuando se esclarezcan los hechos se dará traslado a la autoridad judicial y se informará de ello, al tiempo que ha pedido no generar "alarma social" puesto que son "hechos puntuales" y Huelva es una ciudad "tranquila". Asimismo, lamentan que son hechos "dolosos" al tratarse de personas "vulnerables".

Según ha adelantado el diario Huelva Información, los hechos se produjeron este martes "a plena luz del día" cuando la mujer se dirigía a una clínica sita en la avenida de Italia cuando "apareció una mujer joven" que decía haberse perdido y, al momento, otra mujer algo más mayor para "preocuparse" por ella. Al momento apareció un coche en el que la introdujeron y la mujer, en declaraciones a este medio, dijo "haber perdido toda la capacidad de actuar".

De otro lado, el yerno de la afectada ha relatado los hechos en grupos de redes sociales donde ha apuntado que al llegar a casa de la octogenaria, "al entrar, robaron con ella dentro lo que quisieron. Le tiraron de los anillos y de las pulseras que tenía, dejándole los dedos y los brazos con heridas", así como "se llevaron el poco de dinero que tenía". "Cuando recupero la consciencia, se encontró sola, y seguidamente, llamo a su hija, y a la policía", tras lo que acudió al hospital.

Desde la Policía Nacional han indicado que desde Participación Ciudadana se van a realizar "más charlas con las personas mayores en cuanto a los hurtos amorosos, las estafas y las medidas de prevención q deben tener y se les va a asesorar", toda vez que remarca que estas charlas son habituales y que se enmarcan en el Plan Mayor de la Secretaría de Estado, al tiempo que reiteran que estos hechos "son muy, muy puntuales".