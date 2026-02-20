Isla Cristina (Huelva) se acoge a la línea de ayudas de la Diputación para su plan de recuperación tras los temporales

Daños en Isla Cristina por los temporales. - AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

ISLA CRISTINA/PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) se incorporará a la nueva línea de ayudas que la Diputación de Huelva ha puesto en marcha para apoyar a los municipios en la reparación de los daños provocados por los recientes temporales invernales. El Consistorio isleño suma estas subvenciones a las ya anunciadas por la Junta y el Gobierno. Por su parte, Punta Umbría y San Juan del Puerto también comienzan a cuantificar los daños para acogerse a las distintas líneas de Ayuda.

Así lo ha confirmado el alcalde, Jenaro Orta, tras su participación en la reunión celebrada esta semana con el presidente de la Diputación, David Toscano, y el resto de alcaldes y alcaldesas de la provincia. Estas subvenciones se suman a las ya anunciadas la semana pasada, gestionadas por la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, reforzando la estrategia del Ayuntamiento de Isla Cristina para atender "de manera ágil y coordinada" los efectos de los temporales en el municipio y garantizar que la recuperación llegue a todos los rincones, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Las ayudas se destinarán principalmente a la reparación de edificios municipales que hayan sufrido daños por filtraciones, humedades o desperfectos estructurales, al asfaltado de calles y avenidas urbanas que presentan baches o problemas que dificultan la circulación, al arreglo de caminos rurales fundamentales para la movilidad y el acceso a fincas y zonas agrícolas, o a la recuperación de playas y zonas de recreo, incluyendo la reposición de arena, la reparación de accesos y el mantenimiento del equipamiento.

Además, se recopilará información sobre otras infraestructuras que dependen de administraciones autonómicas o estatales, como carreteras con desperfectos, regajos y drenajes que han provocado inundaciones, muros derrumbados como el del campo de fútbol o colectores y sistemas de bombeo afectados, incluyendo el centro de transformación y bombeo número 5, cuya reparación se está ejecutando con carácter urgente para garantizar el saneamiento y suministro del municipio.

Por su parte, las ayudas ya anunciadas por la Junta de Andalucía y el Gobierno de España permitirán también actuar en la recuperación de equipamientos municipales, zonas verdes, parques, viales rurales, pavimentación urbana y playas, así como en la mejora de la seguridad y accesibilidad en estos espacios. La combinación de estas ayudas garantiza un enfoque integral que aborda tanto las competencias propias del Ayuntamiento como aquellas que requieren coordinación con otras administraciones, asegurando que cada recurso llegue de manera efectiva allí donde se necesita.

"Estamos en pleno proceso de cuantificación de daños y esperamos poder presentar toda la información en la Diputación de Huelva esta misma semana, para que las ayudas puedan aprobarse y llegar con la máxima rapidez", ha subrayado el alcalde.

Con la adhesión a la línea de ayudas provinciales, sumada a las iniciativas autonómicas y estatales, el Ayuntamiento de Isla Cristina reafirma su compromiso de coordinarse con todas las administraciones y garantizar una respuesta eficaz y rápida frente a los efectos de los temporales, asegurando la normalización de los servicios, la recuperación de los espacios públicos y la seguridad de todos los vecinos y vecinas del municipio.

PUNTA UMBRÍA

Por otro lado, el Ayuntamiento de Punta Umbría también está en el proceso de cuantificación de daños para acogerse a las distintas ayudas.

De hecho, según han confirmado a Europa Press, en un informe preliminar se valora, inicialmente, en más de 313.000 euros los daños, cuantía que "está pendiente de completarse con daños a otras infraestructuras que se comparte con Giahsa".

Las actuaciones contemplan actuaciones de emergencia frente litoral, sobre todo en El Portil, actuaciones en viarios municipales, actuaciones en parques y jardines, incidencias árboles en vía pública, incidencias en edificios municipales así como en alumbrado municipal.

SAN JUAN DEL PUERTO

Por otro lado, el Ayuntamiento de San Juan del Puerto ha solicitado formalmente a la Delegación de la Junta de Andalucía en Huelva la concesión de Ayudas de Emergencia para hacer frente a los daños ocasionados por el tren de borrascas (Kristin, Leonardo, Marta, entre otras) que han afectado a la provincia de Huelva desde el 27 de enero de 2026 hasta la fecha actual.

Estas inclemencias meteorológicas han provocado "importantes afecciones" en infraestructuras municipales, tanto en suelo urbano como rústico, así como en equipamientos deportivos y educativos, comprometiendo la seguridad y el correcto uso de los mismos.

Así, el Ayuntamiento ha listado daños en el Muro Polideportivo Municipal 'Pepe San Andrés', asfaltado de viario público urbano; cerramiento del edificio de Primaria del CEIP JJ Rebollo; Cubierta del edificio de Primaria del CEIP JJ Rebollo; Cubierta del Pabellón Municipal La Calzadilla y daños en varias zonas del viario rústico municipal.