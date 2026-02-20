Isla Cristina (Huelva) avanza en su Plan de Emergencias para "mejorar la capacidad de respuesta ante desastres"

Reunión de trabajo entre el Ayuntamiento de Isla Cristina y la Universidad de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

ISLA CRISTINA (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

Isla Cristina (Huelva) continúa con la implementación de su Plan de Emergencias y Alerta Temprana con avances en la identificación de zonas de riesgo, la evaluación de la vulnerabilidad de las viviendas sociales y la definición de puntos seguros de evacuación ante emergencias costeras, como tsunamis.

Según ha indicado el Ayuntamiento isleño en una nota de prensa, estos avances forman parte del desarrollo del Sistema de Gestión de Emergencias y Alerta Temprana incluido en el Plan de Actuación Integral (PAI) 'Isla Cristina: una isla de cuidados', diseñado para a"umentar la capacidad de respuesta y resiliencia del municipio ante situaciones de riesgo".

Este jueves se celebró una sesión de trabajo técnico en la que participaron el equipo de expertos de la Universidad de Huelva y responsables municipales de Planificación, Fondos Europeos, Urbanismo, Protección Civil y Seguridad Ciudadana de Isla Cristina, con el objetivo de analizar y validar los datos obtenidos en la investigación.

Los investigadores de la UHU confirmaron distintas teorías sobre el mapa geofísico de la costa de Isla Cristina. Estos datos permitirán proyectar con precisión cómo se comportará el terreno y la línea de costa ante fenómenos meteorológicos extremos, y ajustar los modelos de predicción de inundaciones y erosión.

Se avanzó en la elaboración de un mapa que muestra la vulnerabilidad del parque de viviendas sociales. Este mapa no solo evalúa el estado estructural de los edificios, sino que también sirve para identificar cuáles son más resistentes ante desastres naturales y establecer prioridades en su rehabilitación.

Uno de los aspectos clave de la sesión fue definir los inmuebles que pueden servir como refugio inmediato en caso de tsunami. Basándose en los datos de vulnerabilidad, se están catalogando aquellos edificios con la estructura adecuada para ofrecer seguridad a los ciudadanos, optimizando así los protocolos de evacuación.

Los resultados de esta investigación servirán de base para diseñar el nuevo sistema de alerta temprana de Isla Cristina. La coordinación entre el equipo académico y los servicios municipales asegura que todas las decisiones se tomen con evidencia científica, garantizando una infraestructura de seguridad sólida y adaptada a las particularidades del municipio.