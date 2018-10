IU agradece su decisión a Arazola, el cual se va del Ayuntamiento por "diferencias políticas de fondo" con su partido

Publicado 18/09/2018 13:02:58 CET

HUELVA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo de IU en el Ayuntamiento de Huelva, Pedro Jiménez, ha agradecido este martes la actitud de Juan Manuel Arazola, el cual ha asumido el pronunciamiento de la asamblea local de IU en Huelva tras acordar por unanimidad pedirle su salida del grupo municipal. Por su parte, Arazola, el cual ha registrado en el Consistorio su solicitud para dimitir como concejal y se ha dado de baja como afiliado de la formación, ha explicado que se va por "diferencias de fondo" con su formación.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa en la sede de IU, Jiménez ha valorado que Arazola acatase la decisión unánime de la asamblea local de IU en Huelva, le ha agradecido su tiempo dedicado a la vida política y le ha deseado "lo mejor" en esta nueva etapa.

De otro lado, en una rueda de prensa celebrada en el Consistorio previa a la de IU, Arazola ha querido explicar los motivos de su marcha y su baja como afiliado por "diferencias de fondo". Ha recordado que se trata de la segunda vez que dimite como concejal, siendo la primera en 1998, y que en septiembre del pasado año ya dimitió del cargo de coordinador local en IU en Huelva al discrepar con el modelo organizativo y de confluencia con otras fuerzas que había emprendido su partido.

En este punto, ha remarcado que, a su juicio, "no era razonable" continuar como edil porque, a su parecer, supondría en cierto modo "alterar la vida política" y en el actual escenario y ante la inminencia electoral que se avecina considera de importancia "despejar cualquier distracción".

Por ello, ha subrayado que "ha actuado en consonancia con el programa de IU" y que en el pleno extraordinario sobre el Recreativo de Huelva "votó según lo recogido en el programa y sin romper ningún acuerdo del grupo municipal". Así, ha señalado que la discrepancia al votar en dicho pleno se puede considerar "el detonante" pero ya mantenía su desacuerdo sobre el proceso de confluencia emprendido por IU con Podemos.

Además, ha manifestado que no quiere quedarse de "francotirador en solitario" en los plenos ya que: "Mi ego no sufre por dejar de ser cargo público". Por tanto, aunque no comparte los modos del procedimiento para pedirle su marcha, ha dejado claro que "no va a marear la perdiz".

"Estoy satisfecho con mi trabajo", ha proseguido, antes de indicar que le hubiera gustado que el trato desde su partido hubiera sido otro en este tiempo. Sobre este punto, Jiménez ha sido preguntado en su comparecencia y ha recordado que la coordinadora local de IU en Huelva, Mónica Rossi, "ha hablado con él", de manera que si esperaba otro trato, "eso ya es su opinión", ha remarcado Pedro Jiménez.

"Nunca he confundido lealtad con sumisión", ha concluido Arazola, que ha incidido en que el proceso de confluencia de IU va a suponer su "desaparición" y que él siempre abogó por que mantuviera su modelo autónomo.