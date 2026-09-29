IU reclama medidas específicas sobre vivienda en el Ayuntamiento y la Diputación de Huelva

La concejal de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, y el diputado provincia de Por Andalucía, Marcos Toti. - IU HUELVA

HUELVA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) Huelva ha valorado la aprobación este martes de dos reales decretos de vivienda en el Consejo de Ministros, en "un momento marcado por las movilizaciones en defensa de este derecho tras el desahucio de Mari Carmen" y señala que las medidas estatales "deben ser un primer paso" al que se sumen actuaciones del Ayuntamiento de Huelva y de la Diputación "para facilitar el acceso a una vivienda digna en la capital y en el conjunto de la provincia".

Según ha indicado la formación en una nota, los precios reflejan "la urgencia de intervenir" y apunta que en agosto de 2026, el alquiler anunciado "alcanzó en Huelva capital los 10,8 euros por metro cuadrado, un 14,6% más que un año antes", así como que en el conjunto de la provincia "se situó en 10,5 euros por metro cuadrado, con una subida interanual del 5,6%".

De la misma manera, desde IU han subrayado que comprar "tampoco resulta más fácil" ya que "el precio anunciado de venta en la capital llegó a 1.754 euros por metro cuadrado, un 10,7% más que en agosto de 2025", de forma que "a esta presión se añade la competencia de otros usos por las viviendas disponibles". "La provincia contaba en mayo de 2026 con 2.724 viviendas turísticas anunciadas", apunta.

IU advierte de que en "determinados" municipios de la costa y en la propia capital la oferta vacacional y de temporada "dificulta encontrar contratos para residir durante todo el año" y que "la crisis tiene además su expresión más grave en la pérdida del hogar" ya que "en la provincia se registraron 339 lanzamientos judiciales en 2024".

"Las cifras hablan de precios, pero detrás hay jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan cada vez más dinero al alquiler y personas que viven con miedo a perder su casa. La vivienda tiene que ser un derecho efectivo también en Huelva", ha señalado la concejal de Con Andalucía, Mónica Rossi.

La concejal ha remarcado que su grupo ha llevado "en siete ocasiones durante esta legislatura" iniciativas sobre vivienda al Ayuntamiento, entre ellas propuestas para ampliar el parque público, elaborar un mapa del alquiler, reforzar el asesoramiento municipal y actuar frente a la subida de los precios.

"La alcaldesa no puede limitarse a señalar lo que deben hacer otras administraciones. Le pedimos suelo, recursos y gestión municipal para crear vivienda asequible y atender a quienes tienen más dificultades", ha afirmado antes de lamentar que "buena parte de las medidas propuestas hayan sido rechazadas por el PP y Vox".

Por su parte, el diputado provincial de Por Andalucía, Marcos Toti, ha reclamado a la Diputación partidas "específicas" para vivienda y "apoyo técnico" a los municipios que no disponen de medios suficientes para impulsar sus proyectos.

"Pedimos que se consignara dinero para vivienda desde el primer pleno de presupuestos de esta legislatura. La Diputación puede ayudar a los pueblos a rehabilitar inmuebles, movilizar suelo y ampliar la oferta de alquiler asequible. Esa voluntad tiene que verse en las cuentas", ha declarado.

Toti ha criticado que las propuestas de su grupo se hayan encontrado "mayoritariamente con el rechazo del PP y Vox". "Los decretos del Gobierno son un avance, pero la respuesta no puede terminar en Madrid. El Ayuntamiento y la Diputación de Huelva tienen que actuar con medidas concretas y presupuesto propio", ha concluido.