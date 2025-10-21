IU valora que el Gobierno "no suba las cuotas a los 29.679 autónomos de Huelva"

HUELVA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida en Huelva celebra la "rectificación" del Gobierno central, que "finalmente no aplicará la subida generalizada de las cuotas a los autónomos que se planteó en las últimas semanas" y señala que esta "rectificación", que "congela las cuotas para los tramos de menor ingreso y limita los incrementos en los superiores", se produce tras "la presión política ejercida por los ministerios del Grupo Plurinacional Sumar dentro del Ejecutivo", toda vez que señala que esto beneficiará de forma directa en la provincia a 29.678 autónomos".

El responsable de Política Institucional de Izquierda Unida en Huelva, David F. Calderón, ha señalado que "siempre hemos considerado inaceptable pedir un mayor esfuerzo fiscal a quienes menos facturan" y ha remarcado que "la intervención de los ministerios de Sumar ha sido clave para parar una subida injusta y reorientar el debate hacia un sistema más progresivo y equilibrado".

Calderón ha recordado que la propuesta inicial generó un "amplio rechazo" y que, "gracias a las negociaciones de Sumar, el Ejecutivo ha optado por congelar las cuotas en los tramos bajos y limitar los aumentos en el resto, en lugar de imponer la subida prevista". "Defender al trabajo autónomo no es cuestión de banderitas, es garantizar que quienes ingresan menos contribuyan más modestamente, pidiéndole un mayor esfuerzo a las grandes empresas y fortunas", ha apuntado.

Para IU Huelva, la rectificación abre una "oportunidad" para retomar la mesa de diálogo con las organizaciones representativas del sector y "mejorar" el sistema de cotización por ingresos "reales" con criterios de progresividad, suficiencia y protección social.

"Pedimos al Gobierno algo tan sencillo como que cumpla el mandato constitucional de progresividad, que consagre por ley la protección de los tramos con menores ingresos, revise deducciones y gastos difíciles de justificar para los autónomos, y refuerce prestaciones como cese de actividad, bajas por enfermedad y conciliación", ha señalado Calderón.

El responsable de IU ha insistido en la dimensión provincial. "En Huelva, donde el tejido productivo depende en gran medida del comercio, la hostelería, los servicios profesionales y el sector agrario, cada euro cuenta. La rectificación evita un perjuicio directo para miles de actividades y nos permite seguir trabajando en mejoras reales: menos burocracia, pagos a proveedores en plazo y acceso a financiación en condiciones justas", ha concluido.