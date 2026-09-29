El IV Premio de Ecopoesía Puente del Guadiana (Huelva) entrega sus galardones el 1 de octubre

Archivo - Centro Cultural 'José Luis García Palacios' de la Fundación Caja Rural del Sur en Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural Santiago Aguaded Landero (ACSAL), con el patrocinio de la Fundación Caja Rural del Sur, celebra el próximo jueves 1 de octubre de 2026 la gala de entrega del IV Premio Ibérico de Ecopoesía Puente del Guadiana, un acto público que tendrá lugar a las 19,00 horas en el Centro Cultural José Luis García Palacios de Huelva y que se enmarca en las IV Jornadas Ibéricas de Ecopoesía.

Según informa la fundación en una nota de prensa, en esta edición, el jurado ha distinguido a dos poetas, una por cada lengua del certamen, que recibirán un premio de 1.200 euros cada uno y verán publicadas sus obras en edición bilingüe.

Por un lado, María Antonia Ricas Peces (Toledo) ha sido la ganadora en lengua española por 'Pequeños y perfectos'. El jurado destacó su "prosa poética muy conseguida no exenta de ironía, la fuerza de sus metáforas, y su capacidad, partiendo de los insectos, para abrir caminos a la reflexión y evocación, de manera sorprendente y original".

Por otro lado, Maria Clara Andrade (Guarda, Algarve, Portugal) fue la poeta ganadora en lengua portuguesa por la obra 'Objetos celestes'. El jurado portugués destacó "la alta calidad literaria, la noción del rito y de los movimientos y pausas, una especie de cosmogonía de las cosas del mundo natural".

El jurado de esta edición ha estado formado por el poeta Antonio Carvajal, Premio Nacional de Poesía; el poeta madrileño Jorge Fernández Gonzalo, ganador de la edición anterior; y el poeta y profesor de la Universidad de Gdansk Miguel Mejía Pérez, actuando como secretario sin voz ni voto Santiago Aguaded Landero, presidente de ACSAL. El fallo se dio a conocer en Lepe.

De carácter ibérico, el Premio Puente del Guadiana premia obras inéditas de tema y forma libres --con especial valoración de aquellas que incorporan la ecopoesía de manera significativa-- y busca incentivar el intercambio lingüístico y cultural en la eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía y, por extensión, en toda la península Ibérica.

La convocatoria de esta cuarta edición cerró el 15 de diciembre de 2025. La próxima convocatoria V Edicion se abre en enero de 2027. Durante la gala, las dos obras ganadoras se presentarán en su edición bilingüe, en castellano y portugués, publicadas por ACSAL Ediciones y la editorial portuguesa 'On y va'.