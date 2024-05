La Izquierda de Huelva propone "mejoras integrales" en el barrio de Los Rosales "ante su estado de abandono"

HUELVA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La concejal de La Izquierda de Huelva, Mónica Rossi, ha mantenido recientemente un encuentro con vecinos de la barriada de Los Rosales, para comprobar con ellos los principales problemas y reivindicaciones de la barriada que, según la edil, está "abandonada" y ha propuesto "mejoras integrales".

Rossi, ha señalado que existen "graves problemas" de accesibilidad en algunas calles "donde la altura del acerado sin rebajes hace imposible que las personas con movilidad reducida puedan pasar, especialmente en la Avenida Campos de Montiel", por lo que pide a los servicios municipales que "contemplen las obras necesarias para rebajar el acerado y permitir un paso más accesible tal y como reclaman los vecinos".

La concejal de la Izquierda reclama esta obra como la "principal reivindicación de los vecinos", aunque "no se trata de la única", ya que "también existen impedimentos para la entrada de vehículos de emergencias, especialmente en la Plaza de los Galeotes, junto al centro de Inserción Sociolaboral de Los Rosales, donde un kiosco en desuso impide el paso de vehículos", por lo que es "un riesgo que no debemos sufrir y que se podría abordar con la simple eliminación del quiosco" ha señalado.

Para Rossi, existe "una falta de limpieza generalizada" en muchas zonas del barrio, "especialmente en algunas parcelas donde a simple vista se nota que hace mucho que la limpieza no pasa por allí, con terrenos plagados de botellas y latas que no se recogen" por lo que exige una "mayor diligencia" en las tareas de limpieza del Ayuntamiento y "que no se limite a "recoger las mismas zonas de siempre".

Del mismo modo, la concejal de la Izquierda de Huelva ha solicitado una revisión de la arboleda de la zona "ya que en varios puntos hay una deficiencia de la poda de los árboles, hasta el punto de que las ramas de los más altos alcanzan la fachada de algunos edificios y a sus ventanas", lo que "provoca serias incomodidades entre los vecinos" por lo que estima necesario una revisión por parte de los servicios de jardinería.

La concejal también ha subrayado que existe una petición por parte de la asociación de vecinos de ampliación de la sede vecinal con los terrenos anexos al mismo, y "aunque no es una cuestión urgente el Ayuntamiento debería abordarla en un momento u otro".

Rossi ha dicho que la alcaldesa "se empeña en que haya dos Huelvas, la cuidada y limpia del centro y la abandonada donde no se va a limpiar de los barrios y donde Miranda solo va si hay fiesta o a pedir el voto". La visita a la barriada de Los Rosales, se integra dentro de la planificación que el Grupo de Municipal de la Izquierda de Huelva lleva a cabo periódicamente a los barrios de la ciudad para tener un contacto "permanente" y saber de la evolución de las necesidades de los vecinos.