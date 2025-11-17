Izquierda Unida pide a la Junta que deje de "poner excusas" y acometa las obras de encauzamiento en Nerva (Huelva)

HUELVA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Marcos Toti, ha criticado este lunes la "grave dejación de funciones" de la Junta de Andalucía en materia de prevención de inundaciones en Nerva, tras las anegaciones registradas este fin de semana por el desbordamiento del barranco Santa María durante el paso de la borrasca Claudia.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Toti ha recordado que la provincia ha sufrido "casi 400 incidencias" relacionadas con las intensas lluvias, por lo que muchos ayuntamientos han tenido que activar su plan de emergencias municipal y se han tenido que movilizar a Bomberos, Protección Civil, Policía y Guardia Civil, además, ha subrayado que, aunque muchas de las consecuencias del temporal eran inevitables, "lo ocurrido en Nerva sí podía haberse evitado si el presidente andaluz, Juanma Moreno, hubiera cumplido con su palabra".

Al respecto, el dirigente provincial ha señalado directamente a la Junta por "no haber ejecutado las obras de encauzamiento comprometidas tras las inundaciones de 2019, también causadas por el desbordamiento del mismo barranco". "Han pasado seis años desde que Moreno prometió una actuación inmediata y seguimos exactamente igual. Hoy podríamos estar hablando de una tragedia mayor", ha lamentado.

Por ello, Toti ha criticado además las declaraciones del delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, quien aseguró este domingo que la administración autonómica "ya ha adjudicado el proyecto constructivo" para solucionar el problema. "La obra debería estar terminada desde hace cinco años y medio. Y ahora lo que Nerva necesita no son excusas, sino actuaciones reales y urgentes", ha reprochado.

Desde Izquierda Unida han exigido al Gobierno andaluz que "deje de marginar a Huelva" y ejecute "de inmediato" las obras pendientes. "Estamos hablando de seguridad, de evitar desgracias. Cuando pase algo más grave, de nada servirán las buenas palabras ni las lamentaciones del PP", ha advertido Toti.

APOYO A LA CONCENTRACIÓN

Izquierda Unida ha anunciado además su apoyo "total" a la concentración ciudadana convocada esta tarde en el municipio para exigir la agilización de las obras de encauzamiento del barranco Santa María y reclamar a la Junta actuaciones urgentes y definitivas.

"Nerva no puede esperar más. Estaremos junto a sus vecinos y vecinas para exigir lo que es justo y necesario", ha concluido el coordinador provincial.