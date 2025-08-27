Jabugo (Huelva) destinará las ayudas por zona 'catastrófica' tras el incendio a paliar daños y prevención de fuegos

Bomberos del Consorcio Provincial colaborando en las tareas de extinción del incendio de Los Romero, en Jabugo (Huelva). - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

JABUGO (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Jabugo (Huelva), Gilberto Domínguez (PSOE), ha valorado "muy positivamente" las medidas tomadas por el Consejo de Ministros tras ser declaradas en la reunión de este martes este municipio y Bonares, en la provincia onubense, como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil tras sufrir incendios con situación operativa 1 este mes de agosto.

Así lo ha manifestado en una audio remitido a los medios, en el que el alcalde de Jabugo ha explicado que el Ayuntamiento se cogerá a esta línea de ayuda, "no solo para paliar los daños del fuego en el término municipal, sino también para actuar con medidas preventivas".

De este modo, Domínguez ha agradecido esta "ayuda" a la zona afectada por un incendio este mes de agosto espera que las medidas sirvan para "evitar que en los próximos años" el municipio serrano "pueda tener algún percance como el que ha tenido este año".

"Así que enhorabuena al Gobierno de España por sacar estas medidas y estas ayudas y esperemos que sean útiles para la sociedad, que al final es lo que pretendemos", ha concluido el alcalde.

El incendio de Jabugo se declaró el 12 de agosto y fue generado por la caída de rayos debido a una tormenta eléctrica. Este fuego provocó que se activara el sistema operativo 1 por la cercanía de viviendas, que obligó al desalojo de unas 240 personas de las aldeas de Los Romeros y El Quejigo, las cuales pudieron regresas a sus casas al día siguiente.

El alcalde de Jabugo destacó la "rápida actuación" de la Consejería de Presidencia, para activar la Fase de Emergencia 1 del Plan Infoca, lo que permitió "una intervención inmediata y coordinada". Así como el apoyo del presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, y el Consorcio Provincial de Bomberos.

Igualmente, Gilberto Domínguez agradeció "la predisposición, civismo y voluntad de colaboración" demostrada por todas las personas desalojadas, así como "la actitud solidaria de los vecinos del municipio, que en todo momento se ofrecieron a colaborar en esta situación".