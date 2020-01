Marín: Dolores Delgado "convierte el fiscal general del Estado en fiscal general del Gobierno"

Actualizado 16/01/2020 11:55:14 CET

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha calificado este jueves de "decepcionante" la propuesta de nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado para estar al frente de la Fiscalía General del Estado. A su juicio, al haber formado Delgado parte del anterior Ejecutivo, "el fiscal general del Estado se ha convertido en el fiscal general del Gobierno".

A preguntas de los periodistas en Minas de Riotinto (Huelva), Marín ha incidido en que el nuevo Gobierno del PSOE y Unidas Podemos tenía "una gran oportunidad" para "demostrar que realmente" creía en "un poder judicial independiente", pero "no se ha hecho de esa forma y se ha vuelto a apostar por alguien que formaba parte del anterior Gobierno, con lo que el fiscal general del Estado se ha convertido en el fiscal general del Gobierno", ha subrayado.

Tras señalar que la propuesta de Delgado "no es una noticia positiva", ha dejado claro que no cuestiona su capacidad, pero "es cierto que era una buena oportunidad para que desde el nuevo Gobierno se demostrara que creemos en la separación de poderes y en la independencia del poder judicial y que esto no es una vez más que el PP y PSOE se pongan de acuerdo para nombrar a los jueces y fiscales en este país", ha enfatizado.

El vicepresidente de la Junta ha mostrado su "decepción", aunque también ha reiterado que hay que ser "prudentes", "darle un margen de confianza" y ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

Se trata, como ha proseguido, de darle un margen de confianza que corrobore que "no es una decisión política" que "venga de alguna forma a contentar a socios de gobierno como ERC que apuestan por lo que están apostando, como los indultos", aspecto que no comparte porque "hay que respetar las sentencias judiciales".

"Nuestra posición y la del Gobierno de la Junta va justo en la dirección contraria", ha remarcando, incidiendo en la importancia de la separación de poderes. No obstante, "hay que ser prudente y ver cómo transcurren los acontecimientos", ha zanjado Marín.