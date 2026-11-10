Juanma Moreno abre este viernes la campaña electoral del PP de Huelva

Cartel del inicio de campaña del PP de Huelva. - PP DE HUELVA

HUELVA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, participará este viernes en el acto de inicio de campaña de las elecciones generales del 29N de los populares de Huelva, que tendrá lugar a las 12,30 horas en la Casa Colón.

Según ha confirmado el partido, el PP de Huelva acogerá el viernes el acto de inicio de campaña con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que estará acompañado de la candidata número 1 del PP al Congreso por Huelva, Pilar Miranda, y todo el equipo del Partido Popular onubense.

Así, la Casa Colón es el lugar escogido por la formación para este acto, que comenzará a las 12,30 horas, con el que el PP presentará su proyecto político, para que "Alberto Núñez Feijóo sea el presidente del Gobierno".

De este modo, el PP se presenta en la provincia a las elecciones generales del 29 de noviembre con la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, como número uno de la lista para el Congreso, Manuel García Félix, ha sido designado como número y Asunción Grávalos como número tres. La lista al Congreso de los Diputados la completan en el cuarto puesto el alcalde de Rosal de la Frontera, Antonio Carlos Vázquez, y la alcaldesa de El Cerro de Andévalo, María de los Ángeles Moreno, que cerrará la lista en el quinto puesto.

Por otro lado, el alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, será el número uno en la lista del Senado, Bella Verano, la número dos, y en el puesto número tres, Juan Manuel González Camacho.

El PP en las elecciones generales de 2023 fue la fuerza más votada en las elecciones del 23J en la provincia de Huelva con el 36% de los sufragios, consiguiendo, además, un crecimiento de algo más de 16 puntos más que en las anteriores elecciones. De este modo, el PP logró dos escaños en el Congreso de los Diputados, ganando uno con respecto a las elecciones del 2019.