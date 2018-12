Moreno busca "un acuerdo mayoritario" con Cs y pasar "de debatir sillones a reformas"

Actualizado 06/12/2018 12:09:23 CET

AYAMONTE (HUELVA), 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que en estos momentos, tras los resultados electorales del pasado domingo que "abrieron la puerta a un cambio", está centrado en alcanzar "un acuerdo mayoritario" con Ciudadanos (Cs) y que "se deje atrás el debate de los sillones, porque éstos ya los han elegido los andaluces", y pasar al de las reformas --económica, fiscal, de los servicios públicos y de regeneración ética y democrática--, que es el que "le importa a los andaluces".

En declaraciones a los periodistas en Ayamonte (Huelva), tras participar en un acto con motivo del Día de la Constitución, ha asegurado que respeta "las opiniones de cualquier candidato", tras ser preguntado por las palabras del que fuera 'premier' francés Manuel Valls, y candidato a la Alcaldía de Barcelona, quien ha señalado que no se debe pactar con Vox, aunque ha instado a la formación naranja a decidir "qué quiere hacer en Andalucía".

"Hemos abierto una posibilidad de cambio, hay una enorme ilusión y lo que no se puede, no se debe y creo que no se hará es truncar esta posibilidad", ha remarcado Moreno, quien ha asegurado que a partir de la próxima semana conmenzarán a hablar y a dialogar con Cs para ver "cuáles son las propuestas, los objetivos y los ritmos", aunque ha recordado que la fecha límite es el 27 de diciembre, cuando "hay que constituir el Parlamento y decidir la composición de la Mesa, y desde el PP-A vamos a pedir una negociación que sea en bloque".

Por otro lado, preguntado por las peticiones de Vox, que obtuvo doce diputados, en la negociación para la conformación del Gobierno andaluz como el cierre de Canal Sur, Moreno ha insistido en que en su programa no llevan "la eliminación de la RTVA andaluza".

Al respecto, ha subrayado que su cierre "no es una decisión política" porque se trata de un ente que está recogido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y "cualquier propuesta de desaparición de un servicio público de esta naturaleza implica una reforma estatutaria".

Otra cuestión, ha remarcado Moreno, es que "en Andalucía se necesite otro modelo de televisión pública, que eso es cierto, un nuevo modelo que esté al servicio de los andaluces y no de un determinado partido político como es el PSOE". Por tanto, ha dejado claro que quiere que sus profesionales, que "los hay muy buenos, tengan la voz y el protagonismo y tener así una televisión equilibrada, independiente y de calidad, para que los andaluces podamos disfrutarla".

En cuanto a la posición de Vox, cuyo presidente nacional, Santiago Abascal, ha emplazado tanto al PP como a Cs que "se pongan de acuerdo", Moreno ha puntualizado que "no ha habido ningún tipo de exigencia", tras recordar que Abascal ha dicho que "no va a ser Vox ningún impedimento".

"CONVENCIDO" DEL ACUERDO

Por último, se ha mostrado "convencido" de que llegarán a un acuerdo con Cs "por una razón: son cientos de miles los andaluces que nos están pidiendo todos los días que no podemos truncar el sueño de muchas generaciones que quieren un cambio en Andalucía y, tras 40 años, si a algunos de nosotros se nos ocurriera truncar esta posibilidad, lo pagaríamos caro en términos democráticos".

"Tenemos una enorme responsabilidad, no solo política, sino moral y social, con todas estas personas que desean, quieren y anhelan un cambio en Andalucía, y no les vamos a defraudar", ha concluido Moreno.