Junta afirma que el concierto con el Hospital Virgen de la Bella "finalizará cuando se abra el Chare de Lepe (Huelva)"

HUELVA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Salud y Consumo, Miguel Ángel Guzmán, ha afirmado este lunes que el concierto que la Junta de Andalucía mantiene con el Hospital Virgen de la Bella de Lepe (Huelva) "finalizará cuando se abra el Hospital de la Costa Occidental", tal y como "se tiene hablado con sus propietarios", aunque ha matizado "que llegado el momento, se hablará" sobre su posible continuidad según "las necesidades".

A preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa previa a la reunión con los alcaldes de la Cuenca Minera sobre el Hospital de Riotinto, el viceconsejero ha explicado que "lo que está hablado con los propietarios de Hospitales Pascual es que cuando se abra el hospital nuevo se acaba el concierto".

No obstante, ha subrayado que "cuando llegue el momento, se hablará" sobre su continuidad, porque "cuantos más recursos sanitarios haya para la población, mejor", es decir que "se valorará si hay recursos suficientes o si durante el verano se necesita más apoyo", pero "lo que está en el contrato es que cuando funcione el hospital de la costa se podrá extinguir el mismo".

Por otro lado, preguntado sobre el equipamiento de este centro hospitalario, el viceconsejero ha apuntado que en el último trimestre del año pasado "se terminaron las obras por los destrozos que provocó el pequeño tornado que hubo hace algunos años".

Al respecto, ha asegurado que la dotación completa del hospital ubicado en Lepe estaba "ya comprada y almacenada en 2019" por "otros gobiernos", pero "ahora se va a destinar tres millones de euros, con las nuevas inversiones sobre obsolescencia tecnológica, para sustituirlo por nuevo equipamiento".

"Cuando la carretera esté terminada, ese primer día en el que los pacientes puedan acceder, el hospital estará funcionando, puesto que solo dependemos ya de la apertura de la carretera. Había un problema de suministros pero que el Ayuntamiento de Lepe ha resuelto, sin que le correspondiese", ha subrayado.

Asimismo, ha remarcado que el Gobierno "parece que se ha animado" a hacer la carretera de acceso, pero "se ha animado a un titular, porque aún no se han visto ninguna obra allí", por lo que ha asegurado que están "esperando", aunque si el Gobierno "no lo hace", ha dicho, tomarán "otras medidas" pero el hospital "está listo para funcionar".

ANESTESISTAS

Por otro lado, cuestionado sobre el informe interno del Hospital Juan Ramón Jiménez sobre "la falta de anestesistas", el viceconsejero ha asegurado que "son conscientes" de la situación por lo que la Junta "está apoyando con profesionales de otros centros".

Asimismo, ha detallado que "se monitorea a los hospitales" y cuando se percibe que "empiezan a subir un poco las listas de espera o que empiezan a retrasar el tiempo de llamada de las personas que están esperando a un procedimiento quirúrgico se elaboran informes para ver cómo se puede mejorar".

"En este caso, sobre los anestesistas, es un asunto con difícil solución porque es una de las especialidades que nos hacen de cuello de botella a la hora de poder hacer fluir la atención a los procesos quirúrgicos. Pero, somos conscientes y estamos apoyando con profesionales de otros hospitales", ha remarcado.

No obstante, ha apuntado que la "primera prioridad" es que los residentes que acaben, "no solo ya en Huelva, sino en el resto de Andalucía, se queden para suplir esa falta", toda vez que ha reconocido que son "conscientes" de esta "falta de profesionales, pero no solo en anestesia, sino neurología o urología", pero "forman parte de la escasez que existe en España", aunque ha dicho que "lo están afrontando".