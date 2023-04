La Junta critica la "falta de interés del Estado" por "resolver el problema de los agricultores" del Condado de Huelva

ALMONTE (HUELVA), 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, se ha mostrado muy crítico con la postura del Gobierno central "para abordar el problema" de los regadíos en la Corona Norte de Doñana (Huelva) y ha afirmado que no ha visto "ningún interés por parte del Estado en resolver el problema en la zona" tras participar en la reunión extraordinaria del Consejo de Participación de Doñana celebrada este lunes.

Según ha indicado la Junta en una nota, este pleno se ha celebrado a instancias precisamente de la Consejería para debatir la proposición de ley de 'Mejora de ordenación de regadío del Condado de Huelva en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva)', registrada en el Parlamento de Andalucía por PP y Vox.

"Dos veces he pedido la constitución de la comisión técnica bilateral y dos veces me he quedado esperando. No he visto ningún interés por parte del Estado", ha dicho tras llamar al diálogo, "que no existió cuando la ministra presentó el Plan Almonte. Ni lo conocía la Junta de Andalucía, ni lo conocía este Consejo de Participación".

En este sentido, Fernández-Pacheco ha hecho un llamamiento a "la tranquilidad, al uso del lenguaje constructivo en lugar de seguir llamando a la polémica". "Se escucha una apelación constante de que esta proposición engaña a los agricultores, dando por hecho que no saben lo que leen. Si todos ustedes lo han entendido, por qué ellos no", se ha preguntado, pidiendo "respeto" para este colectivo.

Asimismo, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha insistido en que "no habrá amnistía para los infractores". "Es falso, no habrá amnistía para ningún procedimiento sancionador. Los datos son claros. Este Gobierno ha abierto más de 300 expedientes mientras que el Gobierno anterior no llegó a los 65", ha subrayado.

Fernández-Pacheco ha reclamado "rigor", reiterando que "el acuífero de Doñana no se toca y no se va a dar agua de inmediato a nadie", sino que se va a crear una comisión que se debería haber creado hace años para estudiar cada caso", toda vez que ha pedido a todas las partes "que se lean el texto de la Proposición de Ley" y ha puesto en valor "el diálogo que se impulsa desde el Gobierno andaluz y desde el PP, grupo proponente de la ley".

En este sentido, se ha mostrado confiado en que la norma "sea mejorada" durante el trámite parlamentario y ha remarcado que los letrados del Parlamento "no han rechazado esta propuesta, simplemente han planteado que hay dos formas de hacerlo".

Asimismo, el consejero ha destacado que el Gobierno andaluz es "el primer interesado en preservar Doñana, en advertir sobre el cambio climático y el respetar la biodiversidad y por eso no se va a sacar ni un litro de agua de Doñana", al tiempo que considera "necesario" que este órgano de participación "conociera de primera mano el contenido de dicha proposición de ley y que debatiera acerca de la misma, ya que está sujeta a propuestas y mejoras".

Según ha indicado, se trata de "buscar una solución urgente a un problema que viene de muy lejos", como son los regadíos de esta zona, pero "sin tocar el acuífero de Doñana".

Por todo ello, ha pedido que "se negocie hasta la extenuación" y ha defendido de nuevo la "necesidad" de crear "una comisión bilateral entre el Gobierno de España y la Junta para abordar este asunto, consensuar una solución y darle a la Unión Europea la garantía y la tranquilidad de que vamos a preservar Doñana porque eso es lo que vamos a hacer".